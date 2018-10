Groen krijgt van Bonte geen schepenambt in Vilvoorde en stapt uit kartel

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) koos voor een klassieke tripartite en ruilt N-VA voor CD&V.

Het kartel SP.A-Groen haalde in Vilvoorde 13 zetels (+3), waarvan leden van Groen er 3 binnenhaalden. Samen met de liberalen (8) en de christendemocraten (5) beschikte de coalitie over 26 van de 35 zetels in de gemeenteraden, maar dat worden er door de breuk van het kartel dus 23, de krapste meerderheid.

Breuk

De drie partijen kwamen overeen dat Bonte de komende zes jaar burgemeester blijft. Hij zal ook bevoegd zijn voor Integrale Veiligheid en Stadsontwikkeling. Naast het burgemeesterschap zijn er nog drie schepenmandaten weggelegd voor de SP.A. Ook Open VLD mag drie schepenen leveren, CD&V krijgt er een.

Omdat Bonte geen schepenambt voorzag voor Groen, waarmee hij op 14 oktober samen de kiezer trok, zegt de lokale afdeling van Groen het vertrouwen in Bonte op en kiest ze voor de oppositie.

Volgens Groen is de handelswijze van Bonte in strijd met het kartelakkoord dat tussen beide partijen ondertekend werd. Hierin staat gestipuleerd dat 'beiden uitsluitend als kartel in gezamenlijk overleg politieke onderhandelingen aangaan voor de vorming van een politieke meerderheid' en 'er slechts in een meerderheid wordt gestapt als hier voor zowel SP.A als Groen Vilvoorde een schepenmandaat aan wordt gekoppeld'.

'Onrespectvol'

'We zijn in kartel naar de kiezer gestapt en hebben samen een goed resultaat behaald. Achteraf je kartelpartner die een zetel wint aan de kant schuiven voor eigen gewin, getuigt van weinig respect en vertrouwen', aldus Jacques Mevis, de voorzitter van Groen Vilvoorde.

Groen betreurt de keuze van Bonte voor een coalitie met CD&V en Open VLD. 'De Vilvoordse kiezers hebben een duidelijk mandaat gegeven om een progressieve coalitie op de been te brengen. Bonte keert nu zijn kar en kiest zonder overleg voor de traditionele machtspartijen. Vanuit de oppositie zullen we ons de komende zes jaar blijven inzetten voor een groen, sociaal en progressief Vilvoorde', aldus Mevis.

Op Radio 1 zei nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci vanochtend reeds dat Bonte zich weinig collegiaal opstelt en zich vergist van vijand. 'Hopelijk is dat niet de socialistische manier van werken', zei Almaci. 'Dit had ik echt niet verwacht van een andere progressieve politicus.'