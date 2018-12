Groen kiest opnieuw voor SP.A en PVDA in Borgerhout

Zes jaar vóór Zelzate was Borgerhout al het eerste lokale bestuur waar de uiterst linkse PVDA toetrad tot de coalitie, al zijn de bevoegdheden van een Antwerps stadsdistrict al bij al beperkt. De partij hield er haar enige (districts)schepen in Vlaanderen aan over in de persoon van Zohra Othman. Die kondigde kort voor de verkiezingen haar afscheid aan, maar PVDA hield toch aardig stand met opnieuw 4 van de 25 zetels. Als de onderhandelingen uitmonden in een akkoord, blijft PVDA dus ook in het districtsbestuur vertegenwoordigd.

Groen en sp.a trokken in tegenstelling tot in 2012 afzonderlijk naar de kiezer en dat leverde een forse overwinning op voor Groen. De partij haalde 9 zetels, evenveel als het hele kartel in 2012. De SP.A van huidig districtsburgemeester Stephanie Van Houtven pakte op eigen kracht nog 3 zetels. Samen beschikken Groen, sp.a en PVDA over een ruime meerderheid van 16 op 25 zetels, met N-VA (6 zetels) als voornaamste oppositiepartij.

'De Borgerhoutenaars hebben de huidige coalitie beloond', zegt Preneel. 'In totaal zijn we van 14 naar 16 zetels gegaan, met ruim 62 procent van de stemmen. We hebben een duidelijk mandaat gekregen om verder te gaan op hetzelfde elan.' Opvallend: hoewel N-VA in verschillende districtsbesturen met de verwachte stedelijke coalitiepartner SP.A in zee gaat, verbindt sp.a in Borgerhout zijn lot dus niet aan N-VA.