Groen en Ecolo willen dat er een federale klimaatverzekering komt waar de gewesten van het land beroep op kunnen doen als ze zware schade lijden door de klimaatcrisis. Dat maken de twee regeringspartijen zaterdag bekend.

Elke regering van het land moet alles uit de kast halen om de klimaatverandering af te remmen, vinden Groen en Ecolo. 'Tegelijk ben ik realistisch en weet ik dat er nog noodweer op ons zal afkomen, zoals alle klimaatmodellen voorspellen', zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. 'Dan zal de federale klimaatverzekering kunnen bijspringen om de schade mee te vergoeden.'

Het Vlaamse Rampenfonds voldoet niet, vindt ze. 'Het Rekenhof signaleerde al dat er structureel te weinig middelen gaan naar dat rampenfonds. Bovendien dekt het alleen een deel van de kosten in individuele schadedossiers. Er is geen geld voorzien voor schade aan infrastructuur en wegen.'

De partijen willen met het voorstel ook vermijden dat er discussies ontstaan zoals eerder deze week, toen Wallonië 600 miljoen euro vroeg aan de federale overheid, om de schade na de overstromingen deels te vergoeden. 'Dat is een terechte vraag en tegelijk is het een ad hoc-oplossing', vinden de groene partijen. 'Dit soort van ad hoc-beslissingen leiden tot politieke koorts. De klimaatverandering verdraagt geen politieke koorts.'

Elke regering van het land moet alles uit de kast halen om de klimaatverandering af te remmen, vinden Groen en Ecolo. 'Tegelijk ben ik realistisch en weet ik dat er nog noodweer op ons zal afkomen, zoals alle klimaatmodellen voorspellen', zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. 'Dan zal de federale klimaatverzekering kunnen bijspringen om de schade mee te vergoeden.' Het Vlaamse Rampenfonds voldoet niet, vindt ze. 'Het Rekenhof signaleerde al dat er structureel te weinig middelen gaan naar dat rampenfonds. Bovendien dekt het alleen een deel van de kosten in individuele schadedossiers. Er is geen geld voorzien voor schade aan infrastructuur en wegen.' De partijen willen met het voorstel ook vermijden dat er discussies ontstaan zoals eerder deze week, toen Wallonië 600 miljoen euro vroeg aan de federale overheid, om de schade na de overstromingen deels te vergoeden. 'Dat is een terechte vraag en tegelijk is het een ad hoc-oplossing', vinden de groene partijen. 'Dit soort van ad hoc-beslissingen leiden tot politieke koorts. De klimaatverandering verdraagt geen politieke koorts.'