De vier jonge klimaatactivisten Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Adélaïde Charlier en Anuna De Wever hebben woensdag om 18 uur een online ontmoeting met premier Alexander De Croo. Daarin zullen ze hem ondervragen over het huidige Belgische klimaatbeleid. Hun afspraak met De Croo komt er ter gelegenheid van een open brief die de klimaatjongeren in 2020 aan de wereldleiders hebben gericht.

Premier De Croo is niet de eerste regeringsleider die de klimaatactivistes ontmoeten. Sinds ze hun open brief uitstuurden, werden ze al ontvangen door Duits bondskanselier Angela Merkel, Italiaans premier Giuseppe Conte en Oostenrijks minister van Europese Zaken Karoline Edtstadler.

Tijdens die ontmoetingen konden ze de verschillende eisen van de open brief presenteren. Daarin vragen ze onder meer de stopzetting van investeringen in de ontginning van fossiele brandstoffen, de stopzetting van alle subsidies voor fossiele brandstoffen en de volledige desinvestering van fossiele brandstoffen.

Thunberg, Neubauer, Charlier en De Wever willen iedereen, en dus ook premier De Croo, eraan blijven herinneren dat de klimaatcrisis als een echte crisis moet worden behandeld. Ze zullen de Belgische eerste minister ondervragen over het Belgische engagement om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden.

Ambitie is nodig en daarin zal volgens De Wever het Europese herstelplan een belangrijke rol spelen. 'De Europese Unie eist dat 37 procent van het herstelplan naar groene investeringen gaat. Maar je moet consistent zijn. We moeten ervoor zorgen dat de resterende 63 procent geen acties onderneemt die een negatieve impact hebben op het klimaat', verklaart De Wever.

