Greta Thunberg was vrijdag de grote ster op de Europese staking voor het klimaat in Brussel. In haar speech haalde het Zweedse klimaatmeisje nogmaals uit naar de Europese regeringsleider en hun gebrekkige ambities.

Met 3.400 waren ze volgens de politie, terwijl de organisatie van ongeveer 5.000 klimaatbetogers sprak. Allemaal waren ze er om samen met hun boegbeeld Greta Thunberg te betogen voor een betere toekomst waarin de klimaatopwarming en de gevolgen ervan beperkt blijven. 'Vandaag is een speciale dag, want we zijn hier klimaatjongeren die alle Europese landen vertegenwoordigen', opende Thunberg in haar speech na afloop van de klimaatmars.

De jongeren zijn teleurgesteld dat ze nog steeds op straat moeten komen om hun punt duidelijk te maken en dat hun wensen nog steeds niet vervuld worden. 'Het is nog altijd jammer dat we hier nog altijd moeten staan en het is jammer dat de klimaatkwestie nog altijd wordt genegeerd. We bevinden ons in een klimaatcrisis die nog altijd niet als crisis wordt behandeld', verklaart Thunberg.

De Zweedse activiste roept op om te stoppen met het boeken van korte termijnwinsten, want die volstaan niet om de toekomst van de jongeren veilig te stellen. Ze vraagt dat iedereen zich met haar achter de wetenschap schaart en hen een betere toekomst biedt. 'Dat is niet te veel gevraagd, denk ik', zegt Thunberg. 'Ons huis staat in brand. Deze week stelde de Europese Commissie een klimaatwet voor die eigenlijk vraagt dat we nog een paar jaar wachten vooraleer we de brand blussen. Dat is niet hoe je in een crisis moet handelen. Tijd is een luxe die wij niet hebben', stelt Thunberg duidelijk.

De manifestanten vragen een ambitieuzere Europese Green Deal. 'De doelstelling die tegen 2030 is gesteld is een CO2-emissiereductie van 40 procent. Ze zijn aan het praten over 50, 55 procent, maar dat zou 65 procent moeten zijn', zegt een van de deelnemers. 'Bovendien zijn er geen tussenstappen voorzien, we weten niet wat er tussen nu en 2030 zal gebeuren.'

Ook vinden de jongeren dat een ambitieuze Green Deal zou mikken op 2040 voor klimaatneutraliteit, 'aangezien 2050 het allerlaatste moment is waarop we mogelijk klimaatneutraal kunnen worden zonder een opwarming van het klimaat met meer dan 1,5 graden'.

'Met de manier waarop we nu bezig zijn stevenen we af op een opwarming van 3 graden en de Green Deal is zelfs niet ambitieus genoeg om de opwarming onder de 2 graden te houden, wat in de lijn ligt van het klimaatakkoord van Parijs', klinkt het.

