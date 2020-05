Nu de Vlaamse provincies maatregelen hebben getroffen tegen de aanhoudende droogte, waarschuwt Greenpeace dat enkel noodmaatregelen niet voldoen. "Business as usual leidt naar steeds hogere temperaturen en steeds langere perioden van droogte. Met noodmaatregelen komen we er niet meer, het roer moet volledig om", aldus de milieuorganisatie donderdag in een persbericht.

De organisatie wijst erop dat in Vlaanderen nu code oranje geldt, 'ongezien vroeg voor de tijd van het jaar'. 'Dit moet alarmbellen doen afgaan bij onze politici', aldus Greenpeace. Volgens de organisatie kan een watercrisis de samenleving harder treffen dan het coronavirus. 'Wat we vandaag meemaken, is zonder meer een gevolg van de klimaatopwarming. Dat los je niet op met enkele noodmaatregelen. Als we de kern van het probleem niet aanpakken, riskeren we jaar na jaar hogere temperaturen en langere periodes van droogte, en zal het watertekort steeds nijpender worden.'

Matteo De Vos, expert ecologische landbouw bij Greenpeace België, wijst erop dat de boeren de droogte al voelen. Na de COVID-19-maatregelen maken zij met het oppompverbod al een nieuwe schok mee. 'Gelukkig zijn ze niet alleen één van de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming: ze kunnen ook perfect deel van de oplossing zijn', zegt hij. Zo wijst Greenpeace op verschillende manieren om de bodem te beschermen. Zo helpt 'agroforestry' of het planten van bomen op akkers en in weiden op langere termijn om gewassen en vee beter te beschutten tegen droogte en hitte. Hagen beschermen akkers dan weer tegen erosie door felle wind.

Andere technieken zijn teelt zonder ploegen, gewasrotatie en een grotere gewasdiversiteit op het veld. 'Gezonde bodems werken als een spons en dat is precies wat we vandaag nodig hebben', aldus De Vos. Hopen op regen is dus niet genoeg, stelt hij nog. 'Vertrouwen op de nieuwe (privé-)weersverzekering die het landbouwrampenfonds vervangt is evenmin een goede strategie. Iedereen - van de Europese Commissie over de Vlaamse regering tot de consument - moet landbouwers helpen om ons voedselsysteem veerkrachtiger en duurzamer te maken.'

De organisatie wijst erop dat in Vlaanderen nu code oranje geldt, 'ongezien vroeg voor de tijd van het jaar'. 'Dit moet alarmbellen doen afgaan bij onze politici', aldus Greenpeace. Volgens de organisatie kan een watercrisis de samenleving harder treffen dan het coronavirus. 'Wat we vandaag meemaken, is zonder meer een gevolg van de klimaatopwarming. Dat los je niet op met enkele noodmaatregelen. Als we de kern van het probleem niet aanpakken, riskeren we jaar na jaar hogere temperaturen en langere periodes van droogte, en zal het watertekort steeds nijpender worden.' Matteo De Vos, expert ecologische landbouw bij Greenpeace België, wijst erop dat de boeren de droogte al voelen. Na de COVID-19-maatregelen maken zij met het oppompverbod al een nieuwe schok mee. 'Gelukkig zijn ze niet alleen één van de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming: ze kunnen ook perfect deel van de oplossing zijn', zegt hij. Zo wijst Greenpeace op verschillende manieren om de bodem te beschermen. Zo helpt 'agroforestry' of het planten van bomen op akkers en in weiden op langere termijn om gewassen en vee beter te beschutten tegen droogte en hitte. Hagen beschermen akkers dan weer tegen erosie door felle wind. Andere technieken zijn teelt zonder ploegen, gewasrotatie en een grotere gewasdiversiteit op het veld. 'Gezonde bodems werken als een spons en dat is precies wat we vandaag nodig hebben', aldus De Vos. Hopen op regen is dus niet genoeg, stelt hij nog. 'Vertrouwen op de nieuwe (privé-)weersverzekering die het landbouwrampenfonds vervangt is evenmin een goede strategie. Iedereen - van de Europese Commissie over de Vlaamse regering tot de consument - moet landbouwers helpen om ons voedselsysteem veerkrachtiger en duurzamer te maken.'