'Ik kan voor 600 euro aan halve prijs uitgeven, dankzij Koen Kennis', schrijft Knack-redacteur Peter Casteels in zijn maandagcolumn. 'Politici die gratis geld uitdelen aan hun kiezers, hoe kan dat ook géén groot succes zijn?'

'Leve de politici die enkel aan de middenklasse denken', appte ik onlangs naar mijn hele familie. Hoe kon ik ook niet in feeststemming zijn? Ik had er net een uitstekend dagje in Antwerpen op zitten, de mooiste stad van het land. Een vriend getrakteerd op een brunch, voor wiens verjaardag ik eerst ook nog een boek was gaan kopen. Daarna even langs de kledingwinkels in de stad voor drie nieuwe truitjes (small), en tegen het einde van de dag weer op café belanden met vrienden. En wat was het mooiste van de hele dag? De stad Antwerpen betaalde voor zo goed als alles de helft van de prijs.

...

'Leve de politici die enkel aan de middenklasse denken', appte ik onlangs naar mijn hele familie. Hoe kon ik ook niet in feeststemming zijn? Ik had er net een uitstekend dagje in Antwerpen op zitten, de mooiste stad van het land. Een vriend getrakteerd op een brunch, voor wiens verjaardag ik eerst ook nog een boek was gaan kopen. Daarna even langs de kledingwinkels in de stad voor drie nieuwe truitjes (small), en tegen het einde van de dag weer op café belanden met vrienden. En wat was het mooiste van de hele dag? De stad Antwerpen betaalde voor zo goed als alles de helft van de prijs.Ik zeg de stad Antwerpen, maar het voelt alsof het Koen Kennis was die elke keer zijn portefeuille trok voor mij. Het is die N-VA schepen van Middenstand en Toerisme die sinds een tijdje ruimhartig Ucoins uitdeelt. Dat zijn verzonnen munten van de stad die evenveel waard zijn als euro's, maar ook enkel maar in Antwerpen kunnen worden uitgegeven. Eerst dienden ze om het stadspersoneel een extraatje te geven, sinds deze zomer konden ook Antwerpenaren en toeristen een sommetje krijgen. Voor de zomer was dat 300 euro waarmee de stad zelfs twee derde betaalde van alles wat iemand spendeerde in Antwerpse horeca en winkels. Sinds september krijgen deelnemers evenveel geld waarmee nog de helft wordt betaald. Ik kan dus voor 600 euro aan halve prijs uitgeven, dankzij Koen Kennis. In juni klaagde een uitbaatster in Gazet van Antwerpen dat weinig mensen deelnamen, omdat ze dachten dat de actie een hoax was. Het klonk te mooi om waar te zijn, en deed aan de even dubieuze bitcoins denken. (Dat was ook de reden waarom ik deze zomer niet inschreef, en mij pas in september de jackpot van Kennis liet welgevallen.) Ondertussen heeft de stad miljoenen aan Ucoins in de Antwerpse economie gepompt. 'Ik denk dat we van een groot succes mogen spreken', zei Kennis er trots over in Het Laatste Nieuws.Politici die gratis geld uitdelen aan hun kiezers, hoe kan dat ook géén groot succes zijn? Alleen Groen is in staat om zelfs daarvan een nederlaag te maken. Het succes herinnert wel wat aan een citaat dat Bart De Wever tijdens de regeringsonderhandelingen (maar vóór de N-VA en de PS hun magisch-historische akkoord sloten) graag in de mond van zijn socialistische collega Paul Magnette legde: de PS houdt van crisissen, aangezien die het perfecte excuus zijn om veel geld uit te geven. Want uiteraard zit er achter de Ucoins ook een klinkende redenering: ze zijn ernstig bedoeld om de Antwerpse economie er weer bovenop te helpen na de coronacrisis.Het had nochtans evengoed een folietje van Steve Stevaert kunnen zijn, de socialist van wie Koen Kennis zich met zijn Ucoins een eerbare erfgenaam mag noemen. Het enige verschil is de uitgekiende ingewikkeldheid van het hele systeem. Om te beginnen moesten deelnemers een quizje invullen, weliswaar met doodeenvoudige vragen en waarvan iedereen die een poging waagde de winnaar was. Voorts bent u verplicht om uw eerste Ucoins te spenderen aan een hotelovernachting in Antwerpen. Hotels bieden daartoe spotgoedkope kamers aan die niet beslapen hoeven te worden. En uiteraard kan het geld alleen worden besteed in de winkels, cafés en restaurants die deelnemen aan de actie, en waarvan het personeel bovendien ook wéét waar het over gaat. Kortom: de deelnemers moeten door net genoeg hoepels springen zodat alleen de middenklassers overblijven die altijd al alle voordeeltjes weten weg te grissen.Maar als we ons al niet schamen dat de poetsvrouw met dienstencheques voor een betoeterd laag en ook nog eens fiscaal aftrekbaar bedrag ons huis komt schoonmaken, waarom zouden we ons er dan voor generen dat Koen Kennis ons gratis geld in de handen drukt? We hebben dat natuurlijk verdiend. Ik was lang niet de enige van mijn familie die deelnam. Wie betaalde deze zomer onze etentjes? Koen Kennis! Wie fikst nieuwe spulletjes voor mijn petekind? Koen Kennis! Wie betaalt straks een aanzienlijk deel van onze kerstcadeaus? Koen Kennis! Op wie stemmen wij bij de volgende verkiezingen allemaal? U kunt het al raden.