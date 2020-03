'Vergeet alles wat ik gezegd heb over het tekort en de nood om dat af te bouwen. De overheid moet nu alles op alles zetten om de economische schade te beperken, en niet babbelen over hoeveel miljoen dat gaat kosten en welke richting het tekort dan uitgaat'. Dat heeft Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, aan De Tijd gezegd. Ook in De Ochtend benadrukte Wunsch dat het nemen van 'tijdige en krachtige' maatregelen nu voorrang heeft op het verminderen op het begrotingstekort.

De Nationale Bank heeft de voorbije maanden herhaaldelijk gevraagd om de begroting snel op orde te krijgen en het begrotingstekort en de overheidsschulden af te bouwen.

Maar met de drastische maatregelen tegen het coronavirus gaat dat advies even in de koelkast. Volgens gouverneur Pierre Wunsch moeten de doortastende ingrepen tegen het virus nu voorrang krijgen.

Volgens Wunsch is er ook 'marge' om een dergelijke crisis aan te pakken. 'We moeten nu tijdige en krachtige maatregelen nemen. We moeten nu zeker tussenkomen. Het is nu niet het moment om te zeggen dat we het tekort moeten verlagen. De prioriteit gaat naar het aanpakken van de crisis', aldus Wunsch in De Ochtend op Radio 1.

Aan De Tijd heeft Wunsch ook gezegd dat de overheid moet tussenkomen. 'We hebben al mechanismen die betalingstermijnen soepeler maken en een goed werkend systeem van economische werkloosheid. Maar het is mogelijk dat er veel meer nodig is: er wordt elders in Europa onder meer gekeken naar garanties en waarborgen voor zwaar getroffen sectoren. Ik zou dat zeker niet uitsluiten. België kan beginnen met de lijst noodmaatregelen van na de bankencrisis van onder het stof te halen. Maar het is de regering die de prioriteiten moet bepalen'.

