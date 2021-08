In De Zondagspreekt politica, tv-persoonlijkheid en psycholoog/seksuoloog Goedele Liekens (Open VLD) over haar ziekte, waarvan ze voorlopig genezen is, en politiek. 'Ik ben graag parlementslid, ja. Het is keihard werken, maar het is zo boeiend. Ik voel dat ik een verschil kan maken.'

Vorig jaar kreeg Goedele Liekens een hartverscheurende diagnose: huidkanker. Een jaar en chemotherapie later is ze genezen verklaard. 'Vandaag is de kanker verdwenen, maar niemand weet hoe lang ze weg zal blijven. Om de vier maanden moet ik onder de scan. Dus ja ... (even stil) Ik ben vooral blij dat de chemo voorbij is. De rest zien we wel. Ik heb sowieso leren relativeren.' Of ze bang is voor de dood? 'Ja,zulle. Ik leef zo graag. Ik wil nog zoveel leuke dingen doen, ik wil mijn kleinkinderen zien. Als ik zou sterven, mag op mijn grafzerk komen:Ik lig hier dik tegen mijn goesting.'

Het gesprek, dat de verslaggever, fotograaf en Liekens wandelend en later op een terras voeren, verschuift naar politiek. Het vorige interview van Liekens aan De Zondag, in 2019, was een dubbelinterview met Sihame El Kaouakibi. 'Amai. Ik heb onlangs nog gedacht aan dat interview. Wat een charismatische en verstandige vrouw was dat. Ik voelde me maar een klein vogeltje in haar gezelschap. Maar zie vandaag. (zucht) Ik kan het echt niet begrijpen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? (even stil) Voel ik mij bedrogen door haar? Já. Zeker weten. Als burger en als politica. Ik heb jarenlang humanitaire missies gedaan voor de Verenigde Naties. Geen euro subsidie heb ik daarvoor gekregen. Ik betaalde medewerkers uit eigen zak. En zij... Ze leek wel voor alles subsidies aan te vragen. Weet je wat ook zo erg is? Dat alle clichés bevestigd worden. We moeten weer opnieuw beginnen.'

