Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zal onder Koen Pelleriaux de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst van het onderwijs, waarvan een ontwerpversie klaar is, niet goedkeuren.

Dat zegt de nieuwe topman in de krant De Tijd.

De steen des aanstoots: de ­onderwijs-cao zal leerkrachten uit de klas halen, zodat die meer tijd kunnen besteden aan vakbondstaken, een trofee voor de vakbonden aan de onderhandelingstafel. Dat daarvoor in tijden van hardnekkige lerarentekorten 15 miljoen wordt uitgetrokken vindt Pelleriaux, die van socialistische signatuur is, absoluut niet kunnen. 'Daar is zelfs geen onderhandelingsmarge voor.'

In de voorlopige cao van ­Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zitten ook tegemoet­komingen voor de onderwijs­verstrekkers, die in naam van de schooldirecties onderhandelen. Er komt extra ondersteuning voor directeurs en hun loon gaat omhoog. Dat moet het beroep van directeur aantrekkelijker maken, want ook dat is een knelpunt.

'GO! onderhandelde mee'

'Ondanks die tegemoet­komingen voor de directies valt de balans voor ons negatief uit. We gaan de cao in deze vorm niet goedkeuren', zegt Pelleriaux.

De demarche van Pelleriaux valt slecht bij Weyts en de vakbonden. 'Het cao-akkoord kwam tot stand met het GO! aan de onderhandelingstafel en werd daar breed gedragen', laat de minister weten.

