Twee wegen aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc zijn gesloten omdat delen van een gletsjer op instorten staan. Dat hebben de lokale autoriteiten dinsdag gezegd.

De Fondazione Montagna Sicura (Secure Mountain Foundation) waarschuwt voor mogelijke lawines bij de Planpincieux-gletsjer, een ijsmassa nabij de Italiaans-Franse grens. Zowat 250.000 kubieke meter ijs dreigt naar beneden te storten, aldus het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA. 'Dit fenomeen toont nog maar eens aan dat de berg een periode van grote veranderingen doormaakt door klimaatfactoren. Daarom is het gebergte bijzonder kwetsbaar', zei Stefano Miserocchi, de burgemeester van Courmayeur. De Fondazione Montagna Sicura volgt de gletsjer sinds 2013. De Mont Blanc is met zijn 4.810 meter de hoogste berg in de Alpen.