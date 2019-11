De actrice ging op haar 64e met pensioen. 'Wegens gezondheidsredenen was het moment gekomen om met pensioen te gaan. Dat was best vreemd, want ik had altijd gedacht dat ik tot mijn tachtigste in het theater zou spelen. Maar het is anders gelopen en daar heb ik vrede mee.'

De Bal werkte haar hele carrière in loondienst en krijgt sinds haar pensionering een werknemerspensioen. 'Er was toch een groot verschil tussen mijn loon en mijn pensioenuitkering, want als actrice verdiende ik niet slecht. Een echte schok was dat niet, want ik had op voorhand bij de pensioendienst aangevraagd hoeveel mijn pensioenuitkering zou bedragen. Ik heb nu een pensioen van 1670 euro. Daarover hoor je me niet klagen, want ik merk in mijn omgeving dat veel mensen met minder moeten rondkomen. Tegelijkertijd vind ik ook dat ik tijdens mijn leven wel heel veel belastingen heb betaald en dat mijn pensioen gerust een beetje hoger zou mogen zijn. Je hoort altijd dat er geen geld is voor de pensioenen. Maar als ik zie wat sommige multinationals of voetballers verdienen, dan denk ik dat daar nog wel wat meer geld kan worden gehaald.'

Sinds ze moet rondkomen met een pensioenuitkering, let de actrice wel wat meer op haar uitgaven. 'Grote excessen kunnen we ons niet permitteren en we rijden met een autootje van acht jaar oud. We hebben geleerd om rond te komen met wat er in onze portemonnee zit. Het helpt ook dat ons huis is afbetaald en dat we een beetje geld bijeen hebben gespaard. Ik heb ook altijd aan pensioensparen gedaan, omdat ik besefte dat ik niet alleen op het wettelijk pensioen mocht rekenen. Daardoor hadden we onze schaapjes toch al een beetje op het droge.'

De actrice laat er zich soms nog toe verleiden om nieuwe opdrachten aan te nemen. 'Ik ben daar wel nogal streng in geworden: ik neem alleen nog opdrachten aan die ik graag doe. In het beste geval staat daar een vergoeding tegenover, maar dat is niet de reden dat ik het nog doe.'