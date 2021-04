Fred Erdman, gewezen voorzitter van de socialistische partij SP, is zaterdag onverwachts overleden. Dat meldt Vooruit zaterdagavond in een persbericht.

Fred Erdman, geboren op 13 augustus 1933 in Antwerpen, studeerde politieke en diplomatieke wetenschappen aan de ULB en was als doctor in de rechten vanaf 1961 actief als advocaat. Zo verdedigde hij onder meer in 2007 prins Laurent in de marinezaak.

Erdman zetelde twaalf jaar als Senator en vier jaar als Kamerlid voor de socialistische partij. Van 1998 tot 1999 was hij voorzitter van de partij. 'Hij is een politiek icoon in de strijd voor een solidaire, rechtvaardige, en vrije samenleving. Fred Erdman stond aan de wieg van zevenenveertig wetten waaronder de euthanasiewet, de verstrengde antiracismewetgeving, de soepele echtscheidingswet en de hervorming van Justitie', meldt Vooruit.

Ook na zijn politieke carrière bleef hij actief betrokken binnen de socialistische beweging. Zo was hij in Antwerpen nog steeds erg begaan met en betrokken bij de werking. Er kon geen algemene vergadering plaatsvinden of éminence grise Fred was aanwezig om met wijze raad bij te staan.

'We zullen hem altijd blijven herinneren als een aimabel progressief man met een groot hart voor mens en maatschappij. We verliezen een gedreven socialist, maar voor ons zal hij altijd verder blijven leven', zegt huidig partijvoorzitter Conner Rousseau. 'De vele zaadjes die hij geplant heeft, daar bouwen wij op voort'.

