De socialistische politicus Rik Boel is vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Tienen. Van 1977 tot '79 was hij minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Tindemans II.

Boel maakte zijn entree in de gemeenteraad van Tienen als verkozene bij de lokale verkiezingen van 1958. In 1965 werd hij de eerste socialistische burgemeester van de suikerstad. Die functie oefende hij uit tot 1977 en opnieuw van 1983 tot 1986. Boel zetelde in de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de toenmalige socialistische partij BSP van 1965 tot 1981. Op 3 juni 1977 werd Boel aangesteld als minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Tindemans II. Hij bleef dat tot 3 april 1979.

Voor de verkiezingen van 1981 maakte hij de overstap naar de Senaat, waar hij zetelde tot 1986. Tot het einde van zijn politieke carrière bleef hij lid en erevoorzitter van de Vlaamse Raad, de voorloper van het huidige Vlaams Parlement.

De advocaat maakte eind 1986 de overstap naar het toenmalige Arbitragehof, het huidige Grondwettelijk Hof. Hij werd er rechter en later ook erevoorzitter. Rik Boel is vandaag/vrijdag thuis gestorven. "

'Hij was advocaat, volksvertegenwoordiger, minister en rechter bij het Arbitragehof. Maar bovenal onze bijzonder gewaardeerde burgemeester', zegt burgemeester van Tienen Katrien Partyka (CD&V) over haar socialistische voorganger.

