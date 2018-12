Gewezen CD&V-minister Réginald Moreels: 'Opener grenzen zijn een morele must'

'Theo Francken spreekt opnieuw over een migratiecrisis. Daar is niets van aan', zegt Réginald Moreels in een gesprek met De Zondag. 'Een verhoogde migratieinflux: dat is de juiste term. Dat komt door oorlogen en door de mondialisering. Wie echter spreekt over een crisis, creëert angst onder de bevolking. We gaan overrompeld worden, bedoelt Francken. Dat klopt helemáál niet.'

De oud-minister is erg kritisch voor het migratiebeleid van de huidige regering, waar zijn eigen christendemocratische (voormalige) partij deel van uitmaakt:

'Dat Francken amper vijftig asielaanvragen per dag wil behandelen, vind ik vreselijk. Hij moet zijn dienst beter bevolken. Wie geen asiel kan aanvragen, moet in bossen en parken slapen. Gevolg: opnieuw stigmatisatie voor verstoring van de openbare orde.'

'Ik voel me niet goed bij de rechtervleugel (van de CD&V, nvdr.)', vervolgt Moreels. 'Een Hendrik Bogaert bijvoorbeeld. Of een Carl Decaluwé. Die mensen doen uitspraken... Dat zijn mijn partijgenoten niet.'

Moreels vindt het verder een morele plicht om meer reguliere migratie toe te laten. 'Alle rapporten tonen toch aan dat we worstelen met knelpuntberoepen? Hoeveel vacatures staan er niet open in ons land? Migratie kan de oplossing zijn. Maar je moet die mensen wel begeleiden naar die beroepen, vanaf dag één. Ik meen ook dat opener grenzen een morele must zijn. Diversiteit is een verrijking voor een samenleving.'