Geweldplegers: steeds meer mensen gaan voor het minste door het lint

Loketbedienden, verpleegkundigen, buschauffeurs en parkeerwachters. Iedereen die met klanten of patiënten in contact komt, riskeert tegenwoordig aangevallen of uitgescholden te worden. Door u en mij nog wel. In elk van ons zit een onredelijke bruut verscholen, bij de ene al wat dieper dan bij de andere.