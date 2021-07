Ludivine Dedonder (PS) heeft geen 'botte bijl' gebruikt bij de vervanging van ADIV-topman Philippe Boucké. Toch blijft er onduidelijkheid rond de pijnlijke episode. De minister van Defensie kan aanblijven, maar boet aan autoriteit in.

'Ik heb Philippe Boucké niet ontslagen, maar vervangen.' Ludivine Dedonder (PS) gaf een aparte draai aan het vertrek van de topman van de militaire inlichtingendienst ADIV. Vorige week werd Boucké de laan uitgestuurd en vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht. Die verrassende zet leidde donderdag tot een extra bijeenkomst van de Kamercommissie Landsverdediging. Boucké blijft inderdaad aan boord op het kabinet van Michel Hofman, de stafchef van het leger (CHOD). Maar het staat buiten kijf dat zijn 'ontslag', al dan niet tussen aanhalingstekens, voor frictie zorgt binnen Defensie. Meerdere topgeneraals spraken zich openlijk uit tegen de beslissing. Naar de normen van Defensie is dat ongezien.Minister van Defensie Dedonder moest het daarom komen uitleggen. Nee, er was geen sprake van een 'botte bijl om een kop te doen rollen'. Het vertrek van Boucké kan zelfs niet 100 procent worden teruggebracht op het dossier-Jürgen Conings, waarin de ADIV en zijn topman een mal figuur sloegen.De vervanging, aldus Dedonder, kwam er eerder omwille van de toekomst. De minister was positief verrast door de 'vastberadenheid' die Boucké vertoonde tijdens zijn uiteenzetting in het parlement op 14 juli. Na harde rapporten van de inspecteur-generaal van Defensie en het Comité I verdedigde hij de ADIV met vuur. Boucké sprak zijn vertrouwen uit in het nieuwe actieplan. 'Groot was mijn verbazing toen ik diezelfde avond door de stafchef werd gecontacteerd', aldus Dedonder. Hofman zou haar hebben laten weten dat Boucké zijn werk niet meer wenste verder te zetten, onder meer door de druk. De dag nadien werd de knoop doorgehakt na lange en 'constructieve' gesprekken tussen Dedonder, Hofman en Boucké. 'De beslissing is met drie genomen.'Maar toch blijft er onduidelijkheid, die neerkomt op woord tegen woord. Op Twitter had Boucké immers aangegeven dat hij wel degelijk opzij is geschoven. Een week voordien zou hij vernomen hebben dat Dedonder hem wilde ontslaan, en er een disciplinair onderzoek op til stond. Nadien had CHOD Hofman via interne communicatie sterk gesuggereerd dat de beslissing vanuit ministeriële kant kwam.Ondertussen sijpelden via regerings- en defensiekringen elementen naar buiten over de gezondheidstoestand van Boucké, zoals de mogelijkheid van een burn-out. Oppositielid Theo Francken (N-VA) noemde dat 'crapuleus'. In de Kamer ontkende Dedonder enige betrokkenheid.Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang vroegen eerder al het ontslag van de minister. Dedonder krijgt echter rugdekking van de regeringstop, Vivaldi heeft geen zin in nieuwe ophef. Toch kreeg de minister kritiek te slikken van de meerderheid, vooral van CD&V en Groen. Hendrik Bogaert (CD&V) nam onder meer de procedure op de korrel. Zo was enkel de eerste minister op de hoogte van Bouckés vervanging. 'Vanuit het standpunt van human resources is dat problematisch. Iemand wordt ontslagen voor de ogen van het ganse land. Achteraf kunnen de coalitiepartners de situatie moeilijk omdraaien en de regering op z'n kop zetten.'Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt heeft het over een vertrouwensbreuk tussen de minister en topgeneraals. In zijn veertienjarig lidmaatschap van de commissie Landsverdediging heeft De Vriendt 'dit soort interne onrust nooit meegemaakt'. Dat is problematisch voor de plannen van de federale regering. 'Als u die vertrouwensbreuk niet kan oplossen, krijgt u binnen Defensie niks meer klaar.' Ook de steunbetuiging van Open VLD'er Jasper Pillen klonk zuinig: 'We nemen akte van uw versie, maar we blijven vaststellen dat die in tegenspraak is met de verklaring van Boucké. Dit is een pijnlijk verhaal voor het imago van de CHOD en dat van u.'Dedonder moet dus aan de bak, niet alleen binnen haar eigen meerderheid, maar ook binnen Defensie, vooral bij de legertop. De minister zei alvast 'geen vijandigheid gevoeld te hebben' op een ontmoeting met toplui op woensdag. De woedende tweets van enkele generaals zouden niet zozeer naar de PS-politici zijn gericht, maar naar de jarenlange onderinvesteringen, zegt ze. Hoe dan ook zal de minister ook vertrouwen moeten pompen bij de andere militairen - de Facebookgroep 'Stop het ontslag van chef ADIV' verzamelde op enkele dagen zo'n 1.000 leden. Iedereen zal Dedonders actieplan voor de ADIV nauwlettend opvolgen, nieuwe opstootjes zijn niet gewenst. Door haar geschonden autoriteit blijft er weinig manoeuvreerruimte over.