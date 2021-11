In De Zondag zegt Vlaams Belang-kopstuk Gerolf Annemans (63) dat N-VA-voorzitter Bart De Wever weliswaar niet wil weten van een samenwerking met zijn partij, maar dat er achter de schermen wel gesprekken gevoerd worden tussen vertegenwoordigers van beide partijen.

Het interview in De Zondag werd gevoerd naar aanleiding van de dertigste verjaardag van Zwarte Zondag, de dag door het Vlaams Blok electoraal doorbrak.

Annemans relativeert het belang van Zwarte Zondag enigermate. 'Wij waren zelf niet zo verrast over onze doorbraak. We wisten dat de CVP-staat uitgewoond was. Wij en onze thema's waren de toekomst.'

'Het was de eerste manifestatie van onze electorale kracht. We waren niet langer de folkloristische partij van Karel Dillen en zijn volgelingen. We werden een politieke factor van betekenis. Al moet je de cijfers relativeren. We behaalden toen tien procent. Vandaag zou dat een nederlaag zijn.'

Het succes van de partij, werpt De Zondag tegen, teert vooral op afkeer van migranten.

'Dat is een fout label. Wij zijn tegen een systeem, de open grenzen, niet tegen mensen. Onze voorzitter Tom Van Grieken is daar duidelijk in. Ook het label extreemrechts vind ik belachelijk. Ik voel me vooral conservatief en centrum. De klassieke partijen zijn naar links opgeschoven. Wij en ook N-VA hebben die leegte ingenomen.'

'Vuilgebekte' De Wever 'wil socialisten paaien'

Nu wil het Vlaams Belang niet langer een zweeppartij zijn, maar een beleidspartij worden.

'Tom en zijn ploeg zijn op zoek naar mensen die ervaring hebben met beleid, de spreekwoordelijke kabinetschefs. Die zijn nodig om niet weg te deemsteren in amateurisme. Vergeet niet dat wij geen traditie hebben. We moeten van nul opbouwen.'

De partij heeft ook partners nodig, suggereert De Zondag, en de meest voor de hand liggende, de N-VA, sluit bij monde van voorzitter De Wever de deur.

Annemans: 'Ik begrijp De Wever niet. Zijn uitlatingen van de voorbije maanden zijn grof en vuilgebekt. Je voelt bijna een persoonlijke haat tegenover mijn partij. Waarom doet hij dat?'

'Hij wil tonen aan de linkerzijde dat hij een goeie is. Dat is de enige verklaring die ik kan bedenken. Hij wil vooral de Antwerpse socialisten paaien, want het burgemeesterschap is zijn absolute prioriteit. En wellicht hoopt hij zo ook de PS te vriend te houden. Hij zou beter moeten weten. Gelukkig gebeurt het echte werk achter de schermen.'

Worden er achter de schermen dan wél gesprekken met de N-VA gevoerd?

'Ja. Veel wil ik daar niet over zeggen, maar er worden banden gesmeed tussen personen en gsm-nummers uitgewisseld. We moeten niet flauw doen: de N-VA zou onze logische partner zijn. We komen uit dezelfde school. De N-VA is zelfs groot geworden dankzij onze kiezers die tijdelijk de oversteek gemaakt hebben. Al is de N-VA niet de enige mogelijke partner. Wij sluiten niemand uit. Als we een onafhankelijk Vlaanderen willen, hebben we een brede meerderheid nodig.'

