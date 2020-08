MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez roept de ontslagnemende preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) op de nota openbaar te maken die ze aan de 'bubbel van vijf' hebben voorgesteld met het oog op de vorming van een nieuwe federale regering.

De koning zet dinsdag zijn consultaties voort, nadat Magnette en De Wever maandag hun ontslag hadden aangeboden. Het is de beurt aan de liberalen, groenen en DéFI. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert was om 09.00 uur aan de beurt, maar legde geen verklaringen af aan de poort van het Paleis. Nadien was het de beurt aan Bouchez, die eerder op de dag al uitgenodigd was op de RTBF-radio. 'Indien de preformateurs niet willen dat er verzinsels verschijnen (over de tekst), dan moeten ze die misschien rondsturen. Dat zou veel eenvoudiger zijn', stelde Bouchez. 'Ik heb rond de tafel dingen gehoord die voor ons veel te ver gingen' op het vlak van de regionalisering van bepaalde bevoegdheden, ging de MR-voorzitter voort. 'Er waren regionaliseringen die reeds als verworven werden beschouwd en misschien zal de PS zeggen dat ze daar geen fiat voor heeft gegeven. Ik wil dat best geloven, maar dan stelt zich de vraag naar het statuut van de tekst. Want ik heb zelf kunnen vaststellen dat de preformateurs zelf niet akkoord waren over de tekst waarvan ze de co-auteurs zijn'.

Bouchez hamerde nog eens op de eenheid binnen de liberale familie. Die is voor hem uiteraard van belang. Zoals bekend werd expliciet naar Open VLD gekeken om de bubbel van vijf (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) uit te breiden om aan een federale meerderheid te raken, dus zonder zusterpartij MR. Maar de Vlaamse liberalen gingen niet mee in dat verhaal.

De koning zet dinsdag zijn consultaties voort, nadat Magnette en De Wever maandag hun ontslag hadden aangeboden. Het is de beurt aan de liberalen, groenen en DéFI. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert was om 09.00 uur aan de beurt, maar legde geen verklaringen af aan de poort van het Paleis. Nadien was het de beurt aan Bouchez, die eerder op de dag al uitgenodigd was op de RTBF-radio. 'Indien de preformateurs niet willen dat er verzinsels verschijnen (over de tekst), dan moeten ze die misschien rondsturen. Dat zou veel eenvoudiger zijn', stelde Bouchez. 'Ik heb rond de tafel dingen gehoord die voor ons veel te ver gingen' op het vlak van de regionalisering van bepaalde bevoegdheden, ging de MR-voorzitter voort. 'Er waren regionaliseringen die reeds als verworven werden beschouwd en misschien zal de PS zeggen dat ze daar geen fiat voor heeft gegeven. Ik wil dat best geloven, maar dan stelt zich de vraag naar het statuut van de tekst. Want ik heb zelf kunnen vaststellen dat de preformateurs zelf niet akkoord waren over de tekst waarvan ze de co-auteurs zijn'. Bouchez hamerde nog eens op de eenheid binnen de liberale familie. Die is voor hem uiteraard van belang. Zoals bekend werd expliciet naar Open VLD gekeken om de bubbel van vijf (N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH) uit te breiden om aan een federale meerderheid te raken, dus zonder zusterpartij MR. Maar de Vlaamse liberalen gingen niet mee in dat verhaal.