De Gentse lokale politie is gestart met een apart onthaal op afspraak voor aangiftes van haatmisdrijven zoals racisme, seksisme, holebifobie, trans- en interseksefobie en gendergerelateerd geweld. 'Het is belangrijk dat slachtoffers op een laagdrempelige manier en in een vertrouwensvolle omgeving aangifte kunnen doen van haatmisdrijven. Zo kan de politie dit fenomeen ook verder bekampen', zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq.

Haatmisdrijven zoals homofoob geweld of racisme zijn actueler dan ooit, stelt de lokale politie. 'Het opvangen van slachtoffers van deze misdrijven en het op een professionele manier registreren van de aangiftes met oog op daders identificeren zijn prioriteiten voor ons korps. Om slachtoffers van haatmisdrijven de kans te geven om op een laagdrempelige manier aangifte te doen, starten we met een onthaal op afspraak specifiek gericht op deze doelgroep.' Met het nieuwe loket richt de politie zich in eerste instantie op slachtoffers van haatmisdrijven die in Gent wonen of waarbij de feiten plaatsvonden op Gents grondgebied. 'Slachtoffers van haatmisdrijven vinden niet altijd hun weg naar de politie om een aangifte te doen. De redenen daarvoor zijn divers - zoals een gebrek aan vertrouwen in de politie, schrik voor represailles of onvoldoende kennis over de mogelijkheden tot aangifte en het verdere verloop van een onderzoek. Met dit nieuw loket willen we alvast de drempel om contact op te nemen met de politie verlagen. De eerste contacten met politie verlopen discreet, de aangiftes gebeuren in een rustige omgeving en de politiemedewerker heeft de tijd om het slachtoffer uitgebreid in te lichten over de opties en het verder verloop van het onderzoek.'Als het slachtoffer beslist om aangifte te doen, wordt er proces-verbaal opgemaakt. In samenwerking met het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kregen tien politiemedewerkers een extra opleiding. 'Het nieuwe loket van de Gentse politie is een zeer belangrijke stap in een betere omkadering van slachtoffers van haatmisdrijven. Het zijn immers deze inspanningen die de slachtoffers van haatmisdrijven beter beschermen en meer gerechtigheid garanderen', zegt directeur Els Keytsman van Unia. Een afspraak maken kan via de link op de website van de lokale politie. De aangiftes zelf vinden plaats in het Algemeen Politiecentrum Gent aan de Antonius Triestlaan op dinsdagavond of zondagmiddag.