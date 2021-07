Generaal-majoor Philippe Boucké heeft zijn vertrek aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst ADIV aanvaard, maar 'met moeite'.

Zijn vervanging bij ADIV kwam er vorige week in gemeenschappelijk akkoord met de twee hoogste verantwoordelijken bij het ministerie van Defensie, 'voor het welzijn van Defensie, ADIV en zijn familie.'

'Ik wil dat de sereniteit en rust weerkeren voor Defensie, ADIV, mijn familie en mezelf', aldus Boucké in een gesprek met Belga, vier dagen nadat zijn vertrek aan het hoofd van de inlichtingendienst werd bekendgemaakt. Dat gebeurde in de nasleep van de affaire rond Jürgen Conings, de extreemrechtse militair die met wapens aan de haal was gegaan en gedurende een maand werd gezocht, alvorens zijn lichaam werd teruggevonden in een bos in Dilsen-Stokkem.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Chef Defensie Michel Hofman kondigden vrijdag aan dat generaal Boucké vanaf halfweg augustus zou worden vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht. De beslissing viel twee dagen nadat Boucké was gehoord in de Kamercommissie Defensie. Zijn dienst was in opspraak gekomen in het dossier-Conings.

De generaal zal normaal gezien ondertussen worden toegewezen aan het kabinet van de Chef Defensie. Hij benadrukt niettemin dat een samenwerking 'met het kabinet' van minister Dedonder moeilijk leek te zijn geworden, nadat hij de week voordien had vernomen dat de minister hem uit zijn functie 'wilde ontslaan' en 'een disciplinair onderzoek wilde openen' voor eventuele fouten.

Hij voegt er aan toe dat hij op 15 juli 'een lang constructief gesprek' heeft gehad met de minister waarin twee opties op tafel lagen: zijn behoud aan het hoofd van ADIV op voorwaarde dat de dienst zou worden versterkt, of zijn vervanging. Die tweede optie haalde het dus en werd daags nadien bekendgemaakt. Donderdag vindt in de bevoegde Kamercommissie een gedachtewisseling plaats met minister Dedonder.

