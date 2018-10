Gemeenteraadsverkiezingen: 'Lokale aanwezigheid is cruciaal'

De weinige lichtpuntjes voor de SP.A branden in Vlaams-Brabant. In Leuven vormt burgemeester Mohamed Ridouani een progressieve coalitie met Groen en CD&V, en in Vilvoorde boekt Hans Bonte onverwacht forse winst. Het verbaast politicoloog Dieter Stiers (KU Leuven) niet helemaal, ook al zakt de SP.A onder de 10% in deze provincie. 'Dat kunnen ze onmogelijk als een goed resultaat verkopen.'

...