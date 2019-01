Gemeenteraad Kraainem stemt Bertrand Waucquez als aangewezen burgemeester

Waucquez was voorgedragen door de verkozenen van Kraainem-Unie en Lijst Burgemeester (LB).

Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde de lijst Défi+MR+Ind. 11 van de 23 zetels, Kraainem-Unie 8 en Lijst Burgemeester 4. Door de rechtstreekse verkiezing van schepen in faciliteitengemeenten levert dit Défi+MR+Ind. in het schepencollege drie zetels op en Kraainem-Unie twee.

Doordat Kraainem-Unie ook de burgemeester levert hebben zowel deze lijst als Défi+MR+Ind. elk drie vertegenwoordigers in het college van burgemeester en schepenen. Als er in schepencolleges van faciliteitengemeenten geen consensus bereikt wordt heeft de gemeenteraad het laatste woord.

Voor Défi+MR+Ind. legden Veronique Caprasse, Elisabeth De Foestraets-D'Ursel en Françoise Devleeschouwer de eed af als burgemeester. Deze laatste wil echter OCMW-voorzitter worden en zal na haar benoeming opgevolgd worden door iemand anders van de lijst. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Anne-Charlotte Sala.

Voor Kraainem-Unie legden Bertrand Waucquez en Marie-France Constant de eed af als schepen. Eenmaal Vlaams minister Liesbeth Homans Waucquez benoemd heeft als burgemeester neemt Johan Forton zijn plaats als schepen in. Luc Timmermans (CD&V), die verkozen werd op de tweetalige LB-lijst, wordt gemeenteraadsvoorzitter.

In een mededeling die Défi+MR+Ind. dinsdag verspreidde haalt de lijst zwaar uit naar het opportunisme van Kraainem-Unie 'omdat deze louter omwille van het verwerven van het burgemeesterschap met LB, de grote verliezer van deze verkiezingen, een coalitie aanging die noch in het schepencollege, noch in de OCMW-raad over een meerderheid beschikt'.

Défi+MR+Ind. verwijt Kraainem Unie 'dat het niet eens contact met haar heeft opgenomen om na te gaan onder welke voorwaarden een samenwerking mogelijk was, hetgeen duidelijk de wens was van de kiezer'.

In een toespraak tijdens de installatie van de gemeenteraad deed gemeenteraadsvoorzitter Luc Timmermans echter een warme oproep om goed samen te werken in het schepencollege.

'Het schepencollege moet een goed draaiende motor worden die de gemeente naar het niveau kan brengen zodat ze de uitdagingen van de volgende jaren aankan', aldus Timmermans die tevens beloofde dat hij zal proberen 'om het debat terug toe te laten in de raad'.

'Een van mijn grootste bezorgdheden van de laatste jaren was immers dat een gezond debat bijna niet meer mogelijk was', aldus de nieuwe voorzitter.