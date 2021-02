N-VA-oprichter en Europarlementslid Geert Bourgeois laat zijn licht schijnen op de Europese vaccinpolitiek en de strategie van zijn partij. 'De N-VA is niet veranderd.'

De soap tussen Europa en vaccinproducent AstraZeneca duurt voort. Vorige week bleek plots dat de farmareus zijn contract met de Europese Unie één dag vroeger had getekend dan dat met de Britten. Dat bracht ceo Pascal Soriot in nauwe schoentjes. In januari had hij nog beweerd dat de Britten drie maanden eerder hadden getekend om te verklaren waarom zij minder leveringshinder ondervonden.Het dispuut met AstraZeneca was koren op de molen van critici van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die de onderhandelingen leidde namens de EU. N-VA-Europarlementslid Geert Bourgeois was een van hen. 'Pascal Soriot had correcte informatie moeten geven', zegt hij nu. 'Ik ga hem niet verdedigen. Maar ik blijf bij mijn kritiek op Von der Leyen.'Geert Bourgeois: De feiten spreken voor zich: vergelijk onze vaccinatiegraad met die van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Israël. Het klopt dat er geen tegenstrijdigheden zijn tussen de contracten met de EU en het Verenigd Koninkrijk: beide teksten spreken over een 'inspanningsverbintenis' van de producent. Maar de EU liet uitschijnen dat ze een resultaatsverbintenis had gesloten. Quod non. Bovendien beweerde ze dat AstraZeneca illegaal uitvoerde naar het Verenigd Koninkrijk. Met veel gedruis vielen inspecteurs de productiesite in Seneffe binnen om te kijken of Europa gesaboteerd werd. De Unie zocht een zondebok. Toont de nieuwe informatie niet aan dat de Commissie beter heeft onderhandeld dan u dacht?Bourgeois: De vaccins zijn in een recordtijd ontwikkeld en moeten massaal geproduceerd worden. Ik kan begrijpen dat die inspanningsverbintenis de best mogelijke uitkomst was. Mij stuit het gebrek aan transparantie tegen de borst. We weten nog altijd niet hoeveel vaccins er zijn besteld en tegen wanneer we ze mogen verwachten. Ook de farmabedrijven willen die geheimhouding, toch?Bourgeois: Ook van hen aanvaard ik niet dat we niet mogen weten wanneer welke hoeveelheden geleverd kunnen worden. De EU had die transparantie moeten forceren. De bevolking heeft daar recht op. Is het niet beter om de vaccins te bestempelen als publiek goed, zoals voormalig Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten voorstelt?Bourgeois: Er zijn net zo veel vaccins omdát er competitie is. We hebben de lof gezongen van de mensen van Pfizer in Puurs, ze waren bijna heiligen. En dan zouden sommigen de vrucht van hun inspanningen willen afnemen? Als argument hoor ik dat de wetenschappers aan 'onze' universiteiten hebben gestudeerd en er iets in de plaats mag komen. Dat is een dwaze redenering. Alsof Knack auteursrechten zou moeten afstaan aan de overheid omdat jullie journalisten naar de universiteit zijn kunnen gaan. Over naar uw partij. Waarnemers ontwaren bij de N-VA een koerswijziging richting het centrum, zeker nu Theo Francken het ondervoorzitterschap is misgelopen. Bourgeois: Daar is veel buzz over geweest, maar de partij is niet veranderd. Ik heb met een aantal medestanders de N-VA in 2001 opgericht als aanbodpartij. We hoefden toen niemand achterna te lopen en dat hoeven we nog altijd niet. We hebben een onbevangen Vlaams programma waarbij we gaan voor een confederatie, zodat we kunnen aansluiten bij de noordelijke welvaartsstaten. Tijdens de coronacrisis blijkt dat we in dit land zelfs in twee virocratieën leven. Ook migratie en integratie zijn altijd belangrijke punten geweest voor onze partij. Francken zegt dat uw partij het thema migratie niet aan Vlaams Belang mag overlaten. Bent u het daarmee eens? Bourgeois: Natuurlijk. Wij zullen niet zwijgen over migratie. We hebben lang gedacht dat Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn partij zou laten vervellen tot deftig rechts, maar hij laat de ranzige rand ongemoeid. Uw voorzitter Bart De Wever sluit samenwerking uit. Vlaams Belang heeft een nieuwe slogan: 'Een stem voor de N-VA is een stem voor de socialisten.' Bourgeois: Dat is belachelijk. We zijn er al heel lang van overtuigd dat het land hervormen gelijkstaat aan een akkoord met de PS. Bart heeft daar een enorme inspanning voor gedaan. Ik hoop dat het historische moment er komt, maar dat betekent niet dat we de socialisten achternalopen. Wat vindt u van BDW, de VRT-documentaire waarin uw voorzitter de hoofdrol speelt?Bourgeois: (lachje) Dat is goeie promotie voor onze Bart. U bent altijd sceptisch geweest over de omgang van de openbare omroep met politici. Kleurt de VRT met BDW wél binnen de lijntjes?Bourgeois: Dat moet u aan de VRT vragen. Ik moet zeggen dat ik niet veel heb bijgeleerd. BDW voert vooral de politicus op, terwijl ik verwacht had meer te zien van de mens Bart De Wever.