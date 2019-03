Geert Bourgeois (N-VA): 'Vandaag zet ik het communautaire wél opnieuw op de agenda'

Geert Bourgeois geldt als de meest hoffelijke stem van de N-VA. De socialemediacampagne rondom het Marrakeshpact vond hij 'ranzig' en 'zeker niet voor herhaling vatbaar.' Hij vertelt De Zondag dat hij de hoffelijkheid binnen de partij zal blijven bewaken, ook als hij binnenkort geen Vlaams minister-president meer is. 'Mijn partij is hoffelijk en zal nooit mensen aanvallen. ... Wij staan voor een inclusieve samenleving. Dat is het grote verschil met Vlaams Belang.'

Bourgeois kijkt met trots terug op de afgelopen vijf jaar. 'Het budget is opnieuw gezond, en tegelijk zijn de belastingen met één miljard verlaagd. Elke minister heeft op zijn domein grote hervormingen doorgevoerd. Vlaanderen is klaar met de zesde staatshervorming.' Wel had hij zijn regering meer mogen branden, zegt Bourgeois. 'De federale regering kwam meer in het nieuws. Al was dat ook omdat ze daar meer ruzie maakten.' Bourgeois geeft toe dat het 'soms moeilijk' was om niet uit te halen naar de federale regering, vooral op communautair vlak. 'We hebben vijf jaar geleden besloten om met de MR in de regering te stappen. Dat was een rationele beslissing. We wilden niet aan de zijlijn blijven staan. Toen is een afspraak gemaakt om geen communautaire actie te ondernemen. Ik heb die afspraak gerespecteerd. Vandaag zet ik het communautaire wél opnieuw op de agenda. Confederalisme is de enige weg vooruit voor Vlaanderen.'

Voor de klimaatspijbelaars heeft Bourgeois ook nog een boodschap: 'Je kan één keer spijbelen, misschien twee keer, maar dan is het genoeg. Wie het klimaat vooruit wil helpen, zou beter goed studeren.'

