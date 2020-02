In een week waarin 'missionaris' Koen Geens (CD&V) een regering probeert te smeden met PS en N-VA, laat die tweede het niet na om Franstalig België op de kast te jagen.

Come Together. Die plaat van The Beatles raadde Koen Geens zijn onderhandelingspartners aan op donderdag. De vicepremier, minister van Justitie, Europese Zaken en eveneens titelloze koninklijk opdrachthouder alludeerde zo op een toenadering tussen de N-VA en de PS. Geens kreeg de opdracht om het paars-gele pad grondig te verkennen. Het Paleis wenst snel duidelijkheid.Van die onderhandelingen sijpelt weinig nieuws naar buiten. Wanneer de lippen stijf op elkaar blijven, is dat meestal een goed teken. Rijpen de geesten bij de grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens? Het blijft giswerk.Wat wel duidelijk werd, is dat de N-VA er niet voor terugdeinst om het communautaire repertoire stilaan weer boven te halen. Op verschillende momenten verscheen de Vlaamsgezinde N-VA weer aan het oppervlak.De meest opvallende clash kwam er op aangeven van Paul Magnette (PS) zelf. Met een uitgekiend media-optreden maakte hij gehakt van de taxshift van de regering-Michel. 'Een historische vergissing', zo noemde de PS-voorzitter die verwezenlijking van de Zweedse regering. In een klap voegde hij er meerdere eisen aan toe: een audit van de taxshift vóór de installatie van een regering én een discussie starten over een nieuwe vermogensbelasting.Uiteraard stonden de Zweden op hun achterste poten. Open VLD, MR en CD&V reageerden fel op Magnettes uithaal. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet een duidelijke pre-electorale campagnestrategie. 'De PS lijkt eerder de kiezer te willen verleiden dan een regering te vormen', zei de ex-informateur vrijdag bij Bel RTL. Maar ook de N-VA reageerde als door een wesp gestoken. Fractieleider Peter De Roover verwoordde op Villa Politica wat de meeste partijen dachten: 'Als je vanuit de PS-kant constant "non, non, non" zegt en een kroonjuweel van het Zweedse beleid zo manifest aanvalt, dan stel ik de vraag: wil de PS die regering wel?' Die 'non, non, non' roept herinneringen op uit het tijdperk van Joëlle Milquet (CDH), beter bekend als 'Madame Non'. Enkel het Brusselse kasteel waarin onderhandelaars hun tanden stukbijten, ontbreekt anno 2020.Een tweede communautair geladen raket vertrok vanuit een commissie in het Vlaams Parlement. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verzon er woensdag een bijnaam voor de Europese Green Deal. Dat klimaatplan zou wel eens een 'Mean Deal' kunnen worden. De reden? Wallonië, meer bepaald de provincie Henegouwen, krijgt te veel geld uit het Just Transition Fund. 'Met andere woorden: Vlaanderen zorgt voor welvaart en wordt daarvoor gestraft', dixit Demir. Binnen N-VA-middens werd er nog een schepje bovenop gedaan door er off the record op te wijzen dat MR-excellenties als Georges-Louis Bouchez, Olivier Chastel en Marie-Christine Marghem in Henegouwen wonen. Toeval?Een dag later moest het Waals Parlement het dan weer ontgelden. Europarlementslid en gewezen preformateur Geert Bourgeois (N-VA) pikte het niet dat het deelstaatparlement een resolutie had aangenomen tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela). Volgens de Walen bedreigt dat akkoord de consument, het klimaat en - vooral - de Waalse landbouw. 'CETA-revisited', zo noemde Bourgeois het. Daarmee verwijst hij naar de saga rond het handelsakkoord met Canada. In 2016 escaleerde het CETA-verhaal omdat de Waalse regering toen ook haar handtekening weigerde te zetten. Een regering nota bene geleid door... Paul Magnette. Bourgeois zegt vandaag dat 'Wallonië met de welvaart van Vlaanderen speelt'. De ex-minister-president stelt daarom voor om het verdrag op te splitsen in een handelsluik en een investeringsluik. Handel is immers de exclusieve bevoegdheid van de EU. 'Zo hoeft Vlaanderen niet onnodig gegijzeld te worden door het protectionistisch verzet vanuit Wallonië.'En dan was er nog een opmerkelijk opiniestuk van N-VA-parlementsleden Elke Sleurs en Frieda Gijbels. Op woensdag, een dag na Wereldkankerdag, benadrukten ze de communautaire verschillen in de preventie van borstkanker. 'De Franse en de Brusselse gemeenschappen trekken zich te weinig aan van de uitgaven op federaal niveau', klonk het op de Vlaams-nationalistische website Doorbraak. 'Wanneer de gemeenschappen zelf zouden moeten opdraaien voor de hogere kosten van de opportunistische screening, zouden ze wellicht wel geneigd zijn om meer vrouwen aan te zetten om zich in te schrijven in de georganiseerde screening.' Zijn het de laatste communautaire oprispingen vooraleer een groot akkoord wordt gevonden tussen de N-VA en de PS onder auspiciën van Koen Geens? Of zijn het tekens aan de wand dat Geens' prioritaire spoor doodloopt? Maandag brengt de CD&V'er een eerste keer verslag uit bij de koning.Ter info: Come Together staat op het album Abbey Road uit 1969. Eén jaar later was de breuk van The Beatles een feit.