Mensen die minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van de basisvaccinatie of een boosterprik hebben ontvangen moeten niet langer in quarantaine na een hoogrisicocontact. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid dinsdag beslist.

De ministers bogen zich dinsdagmiddag tijdens een Interministeriële Conferentie (IMC) over versoepelingen van de quarantaine- en testregels. De snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus dreigt immers grote druk te zetten op de testcentra en een stortvloed aan quarantaines uit te lokken, wat de werkgevers grote bezorgdheid baart.

Het verdwijnen van de quarantaineplicht voor gevaccineerden die een hoogrisicocontact hebben gehad is één van de maatregelen die de druk moeten verlichten, zo is vernomen na het IMC. De maatregel geldt wel enkel voor wie minder dan vijf maanden geleden de laatste dosis van de basisvaccinatie of een boosterprik heeft ontvangen.

Werkgevers reageren tevreden

De werkgeversorganisaties zijn tevreden met de versoepeling van de quarantaineregels die de verschillende ministers van Volksgezondheid van het land dinsdag afgeklopt hebben. Omdat het virus verandert, moeten de maatregelen bijgevolg anders, klinkt het bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. Een weloverwogen stap in de goede richting, zegt de Belgische werkgeverskoepel VBO.

"Werkgevers zijn opgelucht dat de ministers van Volksgezondheid het vrij snel zijn eens geraakt over nieuwe quarantaineregels", zegt gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens in een verklaring. "De stilstand dreigde in heel wat sectoren als we de komende weken de oude regels zouden aanhouden. Het virus verandert, en dan moeten onze maatregelen mee wijzigen."

Ook het VBO juicht de beslissingen toe. "De nieuwe quarantaineregels zijn een weloverwogen stap in de juiste richting om een volledige implosie van het gezondheidsstelsel en de economie te voorkomen, zonder evenwel de strijd tegen omikron uit te hollen", reageert CEO Pieter Timmermans. "Wij zullen nu verder nauwgezet de absenteïsmecijfers opvolgen, samen met onze leden-sectorfederaties, zodat snel de situatie op het terrein kan gemonitord worden. Verder roep ik iedereen op om de sanitaire regels (mondmasker en afstand houden) strikt op te volgen en zich te laten vaccineren omdat dit laatste op dit ogenblik een van de meest adequate middelen is tegen het coronavirus."

