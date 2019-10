Geen psychologische crisishulp voor 65-plussers: 'Hier komen ongelukken van'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

65-plussers met acute psychische problemen worden vaak met de ambulance of door de politie afgevoerd omdat er voor hen geen crisishulp aan huis bestaat. In een open brief trekt de Gentse schepen Rudy Coddens samen met zeven psychologen van zijn OCMW aan de alarmbel.

© iStock

Sinds dit voorjaar kun je vier tot acht sessies bij een psycholoog terugbetaald krijgen. Mits je niet ouder bent dan 65. Gaat het écht mis in je hoofd, dan kan er een mobiel team of crisisteam bij je thuis komen. Tenzij je de 65 voorbij bent. 'Op psychische problemen staat toch geen leeftijd?' zegt Gents OCMW-voorzitter en schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (SP.A). 'En toch hebben 65-plussers geen toegang tot sommige elementaire zorgen. Dat is een vorm van discriminatie die heel zware gevolgen kan hebben.' Vandaar dat zeven psychologen van het Gentse OCMW die specifiek met ouderen werken de kwestie op tafel leggen. Samen met Coddens schreven ze een open brief die de volgende federale regering...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×