Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek heeft geen verontrustende PFOS-verontreiniging vastgesteld op het grondgebied van Sint-Niklaas. Dat blijkt uit een onderzoek dat er kwam na vermoedens dat de PFOS-verontreiniging van de 3M-fabriek in Zwijndrecht tot 15 kilometer verderop te merken zou zijn. Enkel in het grondwater op een brandweerterrein werden verhoogde PFAS-waarden gemeten.

Het stadsbestuur heeft contact opgenomen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en OVAM, die erkennen dat de waarden weliswaar verhoogd zijn, maar geen reden geven tot ongerustheid. Buurtbewoners wordt gevraagd om geen grondwater te gebruiken behalve om bijvoorbeeld de auto te wassen, de oprit af te spuiten of de wc door te spoelen.

Kinderen jonger dan 12 jaar, personen met een verzwakt immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of zwanger willen worden krijgen het advies geen eigen groenten, fruit, kleinvee of eieren te consumeren.

