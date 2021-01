Er zijn geen scheurtjes bijgekomen in de kuip van kernreactor Tihange 2. De bestaande scheurtjes zijn ook niet veranderd. Dat blijkt uit een nieuwe inspectie van het reactorvat. Van de nucleaire waakhond FANC mag de centrale dan ook heropgestart worden.

Tussen 2012 en 2015 lagen kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 een tijdlang stil, na de ontdekking van scheurtjes in de stalen wanden van de reactorkuipen. In feite gaat het om waterstofvlokken in het staal, maar meestal worden Doel 3 en Tihange 2 omschreven als de twee 'scheurtjesreactoren'.

Beide krijgen extra controle naar die waterstofvlokken, en dat telkens binnen de drie jaar. Voor Tihange 2 gebeurde dat eind 2020, voor Doel 3 in juli 2019. Er is geen evolutie van de waterstofvlokken, aldus het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dinsdag naar aanleiding van de meest recente inspectie, in het kader van een geplande revisie. "Er werd geen evolutie waargenomen in de omvang van reeds gedetecteerde waterstofvlokken in de reactorkuip van Tihange 2. Er zijn ook geen nieuwe waterstofvlokken bij gekomen, aldus het FANC.

De waakhond merkt wel op dat er lichte variaties zijn waar te nemen in de meetresultaten. "Maar dat is eigen aan de ultrasone meetmethode", klinkt het bij het FANC. "Het valt binnen de verwachtingen." FANC geeft dan ook groen licht voor de heropstart van Tihange 2.

De reactor is sinds 12 november in revisie, en wordt normaal weer op 18 januari aan het net gekoppeld. Volgens de bestaande wetgeving komt het definitieve einde voor de reactor op 1 februari 2023.

