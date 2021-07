Met het nieuwe strafwetboek dat in 2022 in werking moet treden, zullen rechters bij de laagste categorie misdrijven geen vrijheidsberovende straf meer kunnen opleggen.

Dat zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in De Standaard.

Onder de laagste categorie vallen lichte vormen van vandalisme, zoals graffiti, of bepaalde verkeersovertredingen zonder slachtoffers. Ook op corona-inbreuken zou geen celstraf mogen staan, vindt Van Quickenborne.

Vorige week werden nog effectieve celstraffen uitgesproken voor corona-inbreuken zoals het schenden van de avondklok.

Het vrijstellen van sommige misdrijven van celstraffen ligt politiek gevoelig. In de vorige regering verzette vooral de N-VA zich ertegen. Van ­Quickenborne wil gevangenisstraffen ook niet verhogen, behalve voor seksuele misdrijven.

