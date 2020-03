'Er is geen noodregering nodig, er is nood aan een regering'. Dat zeggen de voorzitters van CDH, Maxime Prévot, en Défi, François De Smet, donderdag in een gezamenlijk persbericht. De twee voorzitters pleiten voor een regenboogcoalitie (groenen, liberalen en socialisten) aangevuld met één van hun partijen.

'De situatie is buitengewoon ernstig en vraagt snelle oplossingen. Een economische crisis, dramatische financiële vooruitzichten, een pandemie, een mogelijke migratiecrisis: in de recente geschiedenis heeft ons land nooit met zo'n verzwakte regering het hoofd moeten bieden aan zo'n uitdagingen. We kunnen niet langer wachten', zeggen Prévot en De Smet.

Na de zware verkiezingsnederlaag van 26 mei 2019 heeft het CDH nog maar vijf zitjes in de Kamer. Défi beschikt over twee zetels. Als het CDH zich zou koppelen aan een regenboogcoalitie (met de socialistische, liberale en groene families) krijg je een zogenaamde 'kleine Vivaldi' met 80 zetels en in het geval van Défi de zogenaamde 'coalitie 77' met 77 zetels.

'Als één van beide partijen toetreedt tot een regenboogcoalitie, is de afspraak dat de andere zich zal onthouden bij de vertrouwensstemming voor de regering', zeggen Prévot en De Smet.

Het grootste struikelblok voor een dergelijke piste is het feit dat zo'n regering een duidelijke minderheid heeft in Vlaanderen. Meer zelfs, zo'n scenario sluit de drie grootste partijen aan Vlaamse kant - N-VA, Vlaams Belang en CD&V - uit.

