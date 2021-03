'Iedereen in België en waar ook in Europa moet zichzelf kunnen zijn, in alle vrijheid, rust en vrede', schrijft europarlementslid Hile Vautmans.

Op een mooie vrijdagavond liep David nietsvermoedend in het park van Beveren, hij had online afgesproken en was op weg naar wat een leuke date had moeten worden. Alleen liep het die avond tegen alle verwachtingen in helemaal mis. David werd niet opgewacht door een fijne of warme man, maar werd het dodelijk slachtoffer van gaybashing, bruut geweld dat uitdraaide op een gruwelijke moord. Met voorbedachten rade hadden de daders hem opgewacht en zwaar toegetakeld toen hij ter plaatse kwam. Precieze cijfers van gelijkaardige feiten zijn er bijna niet, maar de gebeurtenissen tonen alleszins aan dat rechten van LHBTIQ+ personen nog steeds niet gevrijwaard zijn in België en Europa en dat ze wel vaker moeten vrezen voor hun leven.

Gaybashing heeft geen plaats in Europa: De Europese Unie moet een LGBTIQ+ Freedom zone zijn.

In mei 2019 stelden 53 procent van de bevraagden van de EU Barometer dat discriminatie op basis van iemands seksuele geaardheid alomtegenwoordig is in hun land, een overweldigende meerderheid. Ook een survey van het Europees Agentschap voor de grondrechten in Wenen en gepubliceerd in 2020 bevestigde deze bezorgdheden. Hou u vast, maar liefst 58 procent van de respondenten meende één of andere vorm van intimidatie of geweld te hebben meegemaakt in de laatste vijf jaar. Op straat, het werk, in een winkel, online of op een andere openbare plaats. Geen plek die veilig is. Ook in Europa.

En net daarom moet er iets gebeuren. Er is géén plaats voor gaybashing in Europa, noch voor homo-, bi-, interseks en transfobie in het algemeen. De discriminatie, dit geweld en deze haat druisen frontaal in tegen de Europese waarden en kunnen niet door de beugel. We moeten dit veroordelen en streng bestraffen. Iedereen in België en waar ook in Europa moet zichzelf kunnen zijn, in alle vrijheid, rust en vrede. Op woensdag en donderdag debatteren en stemmen we in het Europees Parlement over een resolutie die net deze boodschap wil uitdragen door de Europese Unie als een LHBTIQ+ vrijheidszone uit te roepen. Een plek waar eenieder kan liefhebben zonder angst te hebben voor geweld of intimidatie, of een andere vorm van discriminatie.

Door deze verklaring te ondersteunen en afkondigen, willen we vooreerst een duidelijke reactie geven op de 'LHBTIQ vrije zones' in Polen. In maart 2019 nam een Poolse gemeente de eerste resolutie aan waarin de stad als een 'LHBT vrije zone' werd verklaard. Sindsdien hebben bijna honderd regio's, provincies en gemeenten in Polen een gelijkaardige resolutie of een 'Familierechtencharter' aangenomen waarmee ze menen dat LHBTIQ+ personen niet welkom zijn. Deze verklaringen verbieden namelijk de promotie van tolerantie voor en de bewustmaking van LHBTIQ+ rechten, en doelen er ook echt op om de financiële ondersteuning van NGO's tegen te gaan. Een ware slag in het gezicht alle LHBTIQ+ personen en organisaties die zich dagdagelijks inzetten voor hun rechten en vrijheden. Het voelt zelf aan als een aanmaning om de reeds bestaande onverdraagzaamheid, de discriminatie en haat in de samenleving nog verder aan te wakkeren.

Om deze tweede verjaardag van de eerste 'LHBTI' vrije zones te herdenken en om deze zones te veroordelen, stelde onze groep in het Europees Parlement, RENEW, dan ook voor om hier niet alleen een debat over te voeren, maar vooral om Europa klaar en duidelijk als een LGBTIQ+ vrijheidszone af te kondigen. Bovendien gaat het niet alleen over een tegenreactie op de situatie in polen. Het is ook een duidelijk signaal naar alle lidstaten en burgers toe: love is love, respecteer en koester het in plaats van het neer te slaan en te haten. LHBTIQ+ personen zijn welkom in de Europese Unie en hun rechten moeten altijd en overal gerespecteerd en beschermd worden. Of we het nu hebben over het recht op leven, de toegang tot de gezondheidszorg of om gewoonweg lief te hebben.

Het zwaar bestraffen van dit geweld of deze intimidate en het identificeren en ondersteunen van de slachtoffers blijven uiteraard belangrijk, alsook het bijhouden van data hieromtrent. Maar, wat even belangrijk is, is het signaal dat je als samenleving geeft. We moeten onze kinderen van jongs af aan aanleren dat onverdraagzaamheid of haat gewoonweg geen plaats heeft in onze Europese samenleving, en al zeker niet op basis van iemands seksuele geaardheid. Wij, als ouders of voogden, maar ook scholen spelen hier een cruciale rol in zodat elk kind in een ondersteunende omgeving en klimaat kan opgroeien én dat ze zichzelf ook die waarden eigen maken.

Europa is gestoeld op het respect voor de menselijke waardigheid, mensenrechten, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat. En net daarom moeten we samen blijven strijden tegen homo-, bi-, interseks en transfobie en er daadwerkelijk voor zorgen dat Europa ook in de praktijk een échte LGBTQI+ freedom zone wordt. Ik roep iedereen dan ook op om deze verklaring te steunen en te ondertekenen.

