Dierenrechtenorganisatie Gaia analyseerde een recent rapport van de Europese Commissie over het gebruik van proefdieren.

België staat op plaats zes van de Europese lidstaten met het hoogste aantal dieren gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. Ons land behoort ook tot de top vijf van de Europese grootverbruikers van proefhonden en voor het aantal proeven waarin dieren ernstig pijn lijden. Dat blijkt uit een analyse van dierenrechtenorganisatie Gaia op basis van een recent rapport van de Europese Commissie voor de jaren 2015 tot 2017. 'Geen cijfers om trots op te zijn', reageert Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

In de Europese Unie werden in 2017 9,39 miljoen proefdieren gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, waarvan 60 procent muizen. In ons land werden dat jaar 511.194 proefdieren gebruikt, tegenover 534.854 in 2016. Daarmee bekleedt het de zesde plaats van de Europese landen met het hoogste aantal proefdieren, na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Ook honden worden in ons land relatief gezien vaak gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Met 1.856 proefhonden in 2017 belanden we Europees op de vijfde plaats. Frankrijk staat daar op kop met het gebruik van 4.096 proefhonden. In de categorie met het aantal proefdieren dat ernstige pijn lijdt tijdens deze proeven tellen we in België 82.536 dieren. Dat is Europees het vijfde hoogste aantal na Frankrijk, Duitsland, het VK en Italië.

Uit het rapport blijkt dat dat aantal wel gedaald is van 18,10 procent van de dierproeven in 2016 naar 16,5 procent in 2017. Dat percentage ligt nog steeds heel wat hoger dan het Europese gemiddelde van 10 procent, maar ligt volgens de Europese Commissie aan de onderzoeksdomeinen die onze universiteiten verkiezen, zoals oncologie, onderzoek naar het immuunsysteem en het zenuwstelsel.

'Een belangrijke doelstelling van de Dierproevenrichtlijn, die intussen tien jaar oud is, is het vervangen van proefdieren door verminderende, verfijnende en vervangende onderzoeksmethoden. Proefdiervrij onderzoek is in de Richtlijn opgenomen als objectief. Tien jaar later blijkt dat daar weinig tot niets van in huis is gekomen', zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

