De aangekondigde fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek staat op erg losse schroeven. Na aanzwellend protest de voorbije dagen, vooral dan in Boortmeerbeek, zegt Mechels titelvoerend burgemeester Bart Somers dat 'een beslissing over het formeel opstarten van concrete fusiegesprekken niet aan de orde is'.

Volgens Somers komt Boortmeerbeek terug op een eerdere beslissing en is het daarom aan de Vlaams-Brabantse gemeente 'om voor zichzelf helder uit te maken welke richting ze uit wil'. Daarmee legt Somers de bal in het kamp van Boortmeerbeek. Volgens Somers betreurt het Mechelse stadsbestuur de gang van zaken, maar is de fusie voor Mechelen zelf 'geen noodzakelijk gegeven'.

Mechelen en Boortmeerbeek wilden vanaf 2025 als één gemeente door het leven gaan. Dat hadden de colleges van beide gemeenten dinsdag bevestigd op een persconferentie. Ze beloofden dat Boortmeerbeek zijn eigenheid zou behouden, onder meer omdat het als een district zal kunnen functioneren. Maar de fusie botst op heel wat weerstand in Boortmeerbeek, onder andere omdat de Vlaams-Brabantse gemeente bij de provincie Antwerpen zou gaan horen.

Referendum?

Karin Derua, de burgemeester van Boortmeerbeek, had vrijdag op Radio 1 gezegd dat ze openstaat voor een referendum over de fusie met Mechelen.

Volgens Karin Derua is het gemeentebestuur in snelheid gepakt en stond de communicatie pas aan het einde van de week gepland, na de inschakeling van een communicatiebureau. 'Er zijn mensen binnen onze gemeente die foutieve informatie verspreid hebben naar de bevolking. Dan is de onrust toegenomen en ik kan dat goed begrijpen', zei ze. Ze benadrukte dat er nog een onderzoek van negentien maanden wordt gevoerd. 'Wij gaan nu ook met een randgemeente praten die ook met Boortmeerbeek aan tafel wil zitten. Er zullen twee rapporten voorgelegd worden. De bevolking heeft dan de keuze.' Derua staat naar eigen zeggen open voor een referendum, eenmaal de onderzoeken zijn afgerond.

'Formele fusiegesprekken niet aan de orde'

Dat het gemeentebestuur van Boortmeerbeek terugkrabbelt en terugkomt op eerdere engagementen is volgens Mechels burgemeester Somers 'het goed recht van Boortmeerbeek'. 'Het stadsbestuur van Mechelen neemt akte van deze beslissing maar betreurt wel degelijk de gang van zaken', zo stelt Somers in een persbericht dat verspreid werd vlak voor de start van een extra verenigde raadscommissie in Mechelen. 'Boortmeerbeek moet nu eerst voor zichzelf helder uitmaken welke richting ze uit wil. Het is aan het gemeentebestuur van Boortmeerbeek om intern de zaken duidelijk op een rij te krijgen en heldere wijn te schenken'.

Volgens Somers blijft zijn stadsbestuur geloven dat een fusie voordelen biedt voor burgers en voor het bestuur. Maar voor Mechelen is een fusie 'geen noodzakelijk gegeven'. 'Onze stad kan perfect verder bestaan met de dynamiek en het positieve beleid van de afgelopen jaren', stelt Somers. 'Maar tegelijk blijven we overtuigd van de meerwaarde van een fusie en de vele opportuniteiten die een samenwerking bood en biedt, op de eerste plaats voor de inwoners van Boortmeerbeek zelf. Onze deur blijft als goede buren evident open staan.' Mechelen wacht dus op een signaal of een keuze vanuit Boortmeerbeek. De geplande opstart van de fusiegesprekken staat on hold. 'Een beslissing over het formeel opstarten van concrete fusiegespreken is nu niet aan de orde, maar maandag zullen we op de gemeenteraad voorstellen om onze open houding ten aanzien van mogelijke fusiegesprekken te bevestigen', besluit Somers.

