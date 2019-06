Ondanks de klinkende verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang blijven Franstalige Belgen meer dan welkom in Knokke-Heist. Dat staat zondag in een PR-bericht van burgemeester Lippens.

'Ongeacht de samenstelling van de volgende Vlaamse en federale regering, een vakantie in Knokke-Heist blijft een unieke belevenis', zo staat te lezen. 'Mijn Franstalige vrienden uit Wallonië en Brussel kunnen op hun twee oren slapen, onze gemeente en zijn inwoners verwelkomen hen met plezier het hele jaar door.'

Na de verkiezingen van 26 mei behaalde de extreemrechtse partij Vlaams Belang een klinkende overwinning in Vlaanderen. Volgens baron Leopold Lippens, al veertig jaar burgemeester van Knokke, kreeg hij nadien veel reacties van Franstalige Belgen. 'Zij vragen zich af of ze nog altijd welkom zijn.'

Met dit communiqué wil baron Lippens benadrukken dat iedereen van harte welkom is in de badplaats, klinkt het. 'Of je nu Franstalig, Nederlander, Zwitser of Italiaan bent: alle bezoekers zijn even belangrijk en onze restaurants, bars en winkels doen er alles aan om het onze gasten naar hun zin te maken.'