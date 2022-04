Zowel de Franstalige liberalen als de socialisten laten vrijdag in de kranten ballonnetjes op voor de Dag van de Arbeid op 1 mei. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit in De Morgen voor een 'jongerenkapitaal' van 25.000 euro voor iedereen tussen 18 en 25 jaar. En de PS wil een herziening van de loonnormwet, luidt het in La Libre.

'Hangslot' verwijderen

Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is een rijkentaks, waar vijf van de zeven partijen in de federale regering voorstander van zijn, absoluut onbespreekbaar. Wel wil hij meer mensen aan het werk krijgen door arbeid beter te belonen. Zo pleit hij in De Morgen voor een 'jongerenkapitaal' voor jongeren tussen 18 en 25. Dat is een budget van 25.000 euro dat iedereen, ongeacht afkomst of situatie, mag opnemen. Dat kan in één keer, of in schijven van 300 euro per maand. De voorwaarde is dat het geld wordt gebruikt voor een studieproject, het verwerven van een eerste eigendom of om een bedrijfsactiviteit te starten. 'Jongeren krijgen zo de kans om hun toekomst zelf in handen te nemen', zegt Bouchez. Het geld daarvoor wil de MR-voorzitter onder meer halen bij de kinderbijslag en het terugschroeven van andere sociale uitgaven, zoals inschakelingsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen.De Franstalige socialisten komen zondag met een voorstel voor de herziening van de loonnormwet uit 1996, schrijft La Libre. Ze springen daarmee op de kar van de vakbonden ACV en ABVV, die er eerder een petitie over lanceerden. 'De PS is voorstander van een terugkeer naar de oorspronkelijke wet van 1996', legt het kabinet van PS-voorzitter Paul Magnette uit. 'Wat we willen, is de effecten tenietdoen van de wijzigingen van die wet in 2017 door rechts. Die wijzigingen hadden namelijk tot gevolg dat de loonsverhogingen aan een hangslot werden gelegd, door de loonnorm verplicht te maken.'