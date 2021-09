Het is niet abnormaal dat de Franstalige nieuwszender LN24 na twee jaar al op zoek moet naar extra brandstof, aldus ceo Joan Condijts.

Goed twee jaar nadat de journalisten Martin Buxant en Joan Condijts LN24 hebben opgericht, staat de Franstalige nieuwszender te koop, bericht Trends-Tendances. Door de coronacrisis bereikte de zender wel meer kijkers, maar de reclame-inkomsten verdampten. LN24 kampt met een verlies van meer dan 7 miljoen euro en heeft dus vers kapitaal nodig. Het Gentse VDP, gespecialiseerd in fusies en overnames, is aangesteld om kopers te vinden. Geïnteresseerden zouden de groep IPM ( La Libre Belgique, La Dernière Heure), het vastgoedbedrijf Ghelamco ( Newsweek en Business AM) en de Franse mediagroep TF1/M6 zijn, zo schrijft Le Soir en wordt aan Knack bevestigd. Ceo Joan Condijts spreekt liever over een 'herkapitalisatie' dan over een verkoop. 'De zender heeft in 2019 en 2020 verlies geleden, en dat zal niet anders zijn in 2021, zegt hij. 'Wij zijn een startup die is gestart in de slechtst denkbare periode sinds de Tweede Wereldoorlog. (lacht) Het is niet abnormaal dat we op zoek gaan naar extra brandstof.' Condijts ziet ook redenen tot optimisme. 'Ons bereik groeit. Wekelijks bedienen we 2,5 miljoen mensen, op Facebook hebben we 160.000 volgers. We hebben een marktaandeel van twee à drie procent, wat onze verwachtingen overstijgt.' Volgens Condijts wordt 2021 het jaar van de echte commerciële start van LN24. 'We boeken nu een groei van 100 procent, in het eerste semester was dat zelfs 200 procent. Bovendien bereiken we precies het publiek dat we willen bereiken. De "sociale groepen 1 tot 4", in marketingtermen. De mensen met wat middelen, zeg maar. Wij mikken niet op het brede publiek, en toch lokken we wekelijks 2,5 miljoen kijkers in Franstalig België en Brussel. Dat is toch geen slecht resultaat?' Vincent Genot, adjunct-hoofdredacteur van de nieuwssites van Roularta, hoopt dat LN24 blijft bestaan. 'De zender laat een frisse wind waaien door het Franstalige medialandschap. Het redactionele aanbod is origineel en geeft kijkers een alternatief voor het duopolie van RTBF en RTL-TVI.' Ook de Vlaamse kijker kan binnenkort meegenieten van dat aanbod. 'Dat is toch de ambitie', zegt Condijts. 'De uitbreiding naar Vlaanderen is een onderdeel van onze herkapitalisatieplannen. We zullen dat plan verdedigen bij onze aandeelhouders.'