Frankrijk zal twee nieuwe kernreactoren bouwen op zijn grondgebied. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron dinsdag aangekondigd in een televisietoespraak.

"We zullen, voor de eerste keer sinds decennia, de constructie van kernreactoren in ons land hervatten en hernieuwbare energie blijven ontwikkelen", zei president Macron. Zo wil Frankrijk zijn energieonafhankelijkheid waarborgen, zijn elektriciteitsvoorziening garanderen en zijn klimaatdoelstellingen halen, met name CO2-neutraliteit tegen 2050.

"Als we voor onze energie redelijke tarieven willen betalen en niet afhankelijk willen zijn van het buitenland, moeten we tegelijkertijd blijven bezuinigen op energie en investeren in de productie van koolstofvrije energie op ons grondgebied", zei president Macron nog.

"Die investeringen zullen ons in staat stellen om, op het moment dat we de COP26 in Glasgow afsluiten, tegen de situatie opgewassen te zijn."

Eerder kondigde Frankrijk al aan dat het wil overgaan tot de ontwikkeling van kleine modulaire reactoren, ook wel SMR's genaamd. Die moeten niet alleen bijdragen aan de energieonafhankelijkheid van het land, maar ook aan de industriële productie.

SMR's halen minder vermogen dan klassieke kernreactoren, maar ze kunnen bij wijze van spreken in serie gebouwd worden, waarna ze naar hun locatie worden gebracht. Daardoor kosten ze veel minder.

