Ik vind dat de politiek onverkort achter Marc Van Ranst moet blijven staan. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke vrijdag gezeg in De Ochtend op Radio 1.

'Hij wordt bedreigd door de rol die hij speelt als wetenschapper in het formuleren van zeer onprettige adviezen', aldus Vandenbroucke.

Viroloog Marc Van Ranst zit al een week ondergedoken na bedreigingen aan zijn adres door de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Die zou vorige week ook een tijd hebben doorgebracht aan de woning van de viroloog.

Coronacommissaris Pedro Facon benadrukte donderdag nog dat de corona-experten zich vrij en veilig moeten kunnen voelen, maar hij vraagt van hen ook terughoudendheid in de communicatie. 'Er moet een onderscheid zijn tussen de rol als expert en die als maatschappelijk commentator', zei Facon.

Minister Vandenbroucke vindt echter dat de politiek onverkort achter Marc Van Ranst moet blijven staan. 'Als privaat persoon heeft hij recht op het verkondigen van zijn mening', zei de minister in De Ochtend. 'Laat ons de zaken toch niet verkeerd voorstellen. Waar het over gaat is dat Marc van Ranst bedreigd is door iemand, die voor zijn huis is gaan staan met raketlanceerders in de auto. Marc Van Ranst zit met zijn gezin al een dikke week opgesloten. Waarom? In essentie om de rol die hij speelt als wetenschapper en viroloog en het formuleren van zeer onprettige adviezen.'

'Ik sta onverkort achter Marc van Ranst. Los daarvan of ik het met zijn adviezen altijd eens ben. Een wetenschapper heeft niet alleen het recht, maar ook plicht van spreken. En een samenleving waarin zo iemand bedreigd is, daar voel ik mij slecht in', aldus nog minister Vandenbroucke.

