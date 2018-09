Francken (N-VA): 'Als criminelen werden vrijgelaten, zal dat maar eenmalig geweest zijn'

Volgens de Mediahuis-kranten zaten er onder de personen die vrijgelaten werden ook mensen met criminele feiten op hun kerfstok. Maandagochtend om 8.30 uur vergadert staatssecretaris Francken met zijn administratie en zal hij horen of die informatie klopt.

Afgelopen weekend ontkende hij nog dat er onder vrijgelaten sans-papiers ook ex-gedetineerden zijn. 'Dat was de informatie die ik toen had. Ik zal straks met mijn administratie samenzitten, maar ik neem aan dat (de berichtgeving) klopt', zegt Francken. Hij wil onder meer weten of het gaat om personen uit bijvoorbeeld Eritrea of Syrië, die sowieso vrijgelaten hadden moeten worden omdat ze niet naar hun eigen land teruggestuurd kunnen worden, of anderen. Maar hoe dan ook, zegt Francken, 'weet mijn administratie wel dat het een prioriteit is om criminelen uit te wijzen'.

Als er inderdaad zulke 'criminelen' zijn vrijgelaten, zal Francken zijn administratie de instructie geven dat dit niet meer mag gebeuren. Wat volgens hem ook een eenmalig feit was, is dat er in de gesloten centra plaats moest worden vrijgemaakt voor opgepakte transmigranten. 'Dat is per definitie zo, want die mensen zitten daar nu niet meer.'