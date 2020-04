Tests die niet in de optimale omstandigheden worden afgenomen, kunnen best worden hernomen. Dat zegt Erika Vlieghe, Diensthoofd Infectieziekten van het UZ Antwerpen, in een reactie op de coronatests waar een verkeerde handleiding bij zat. 'Als je echt een correct resultaat wil, dan moeten tests in optimale omstandigheden gebeuren', zei Vlieghe vrijdag in De Ochtend op Radio 1.

'Een voorbeeld van miscommunicatie' en 'bijzonder frustrerend', noemt Vlieghe het bericht over de verkeerde handleidingen. Daardoor werden tests op een verkeerde manier uitgevoerd, wat tot een pijnlijke situatie voor de betrokkenen kon leiden.

Vlieghe merkt op dat woonzorgcentra niet altijd de routine hebben om dat soort tests af te nemen. 'In een ziekenhuis was dat misschien sneller opgemerkt'. Tests afnemen is veel meer dan enkel het materiaal ter beschikking stellen, het gaat om een hele keten, benadrukt ze. 'Het was misschien beter geweest met een pilootproject te beginnen in een of twee centra. Maar de klok tikt en iedereen wil graag zijn tests uitvoeren', beseft Vlieghe.

