Fotografe Carmen De Vos: 'In mijn hoofd ben ik een wilde gipsy'

Sofie Mulders Journalist

Ongeschonden is ze niet gebleven bij dit leven. Maar fotografe Carmen De Vos is een bijter. Een sensuele bijter, bovendien. 'Ik heb veel behoefte aan lichamelijkheid en mijn huidhonger is groot.'

Carmen De Vos: 'Ik ben vooral non-conformistisch omdat ik ben opgegroeid in een gezin dat heel onstabiel en onveilig was.' © Carmen De Vos

Ze was een eind in de dertig, deed al jaren de boekhouding voor het schoorsteenveegbedrijfje van haar man, maar werd op slag verliefd op fotografie toen ze op een blauwe maandag een interieurbeurs bezocht en ineens voor een muur vol snapshots stond. De foto's waren in de traditie van de lomografie met eenvoudige, analoge camera's gemaakt, en de beelden oogden navenant: onscherp, imperfect, raar. Dat was net wat Carmen De Vos zo aantrok. 'Starstruck bleef ik achter, door de schoonheid van die beelden.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×