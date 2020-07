Een vergadering van de zes partijen van een zogenaamde Arizona-coalitie, die voor maandagnamiddag was gepland, zal niet plaatsvinden. Voor SP.A was dat niet hetgeen dit weekend was afgesproken, terwijl voor het CDH de voorwaarden voor zo'n plenaire vergadering niet vervuld zijn.

De voorzitters van MR, Open VLD en CD&V zullen daarom voorlopig de bilaterale gesprekken voortzetten, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens.

'Te vroeg'

De zogenaamde 'drie koningen' - naast Coens ook Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez - hadden een vergadering gepland met de zes partijen die de 'Arizona-coalitie' zouden kunnen vormen (Open VLD, MR, CD&V, N-VA, SP.A en CDH). Maar vanochtend had CDH-voorzitter Maxime Prévot op Radio 1 al laten verstaan dat die vergadering wat hem betreft te vroeg komt.

Maxime Prévot wees erop dat CDH door de zware verkiezingsnederlaag gekozen had voor de oppositie. Maar door de coronacrisis is de partij bereid regeringsverantwoordelijkheid op te nemen. 'We staan voor een gigantische economische crisis en zijn nagenoeg het enige land zonder herstelplan', stelde hij vast.

Maar de CDH-voorzitter heeft vragen over de methodologie van de drie koningen. Zo willen zij met onderhandelingen beginnen, maar Prévot vindt het niet normaal dat hij nog maar één ontmoeting heeft gehad met het trio. Volgens hem zijn er nog bilaterales nodig om over de prioriteiten te praten. 'Ik wil ook meer duidelijkheid'.

Voorbehoud

Afgelopen zaterdag vroeg ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau aan Coens, Lachaert en Bouchez om garanties met betrekking tot de inhoudelijke contouren uit de nota die de partij eerder deze week overmaakte aan het trio.

Volgens Prévot is het ook niet zeker of de SP.A mee aan tafel zal schuiven. De CDH-voorzitter erkende ook dat het niet gemakkelijk gaat zijn om met de N-VA te regeren.

Bovendien beschikt een 'Arizona-coalitie' niet over een meerderheid aan Franstalige kant; CDH en MR hebben zelfs minder zetels dan MR in de vorige legislatuur. 'Maar het is belangrijk dat er een regering komt die efficiënt bestuurt.'

