De socialische voorzitters Conner Rousseau (SP.A) en Paul Magnette (PS) schuiven in hun eindverslag aan 'nieuw scenario' naar voren voor de vorming van een nieuwe regering. De twee zien een hoofdrol weggelegd voor premier Sophie Wilmès (MR) maar die kaatst de bal meteen terug.

De voorzitters van sp.a en PS hebben maandag het rapport van hun consultatieronde afgerond en voorgesteld aan de premier. Zij is de enige die het verslag ook heeft gekregen. In dat rapport werden de inhoudelijke convergenties tussen de partijen opgesomd en werden alle mogelijke scenario's voor een toekomstige coalitievorming nog eens onderzocht.

Op basis van hun gesprekken hebben Rousseau en Magnette één nieuw werkbaar scenario gedistilleerd dat het in hun ogen mogelijk moet maken snel een werkbare coalitie op de been te brengen. Volgens het duo is premier Wilmès momenteel het meest geschikt om een volgende stap te zetten. Wat dat 'nieuwe scenario' precies inhoudt, wil men vanuit socialistische hoek niet toelichten 'om dat scenario niet op te blazen'. De voorzitters van de partijen die een rol spelen in die piste zouden geen neen hebben gezegd tegen het scenario.

Een officiële reactie van de premier heeft het socialistische duo nog niet gekregen. Maar te horen valt dat het voor de liberalen nog te vroeg zou zijn om de fakkel over te nemen. De reactie van de andere partijen is nog niet bekend en de premier wil geen gesprekken opstarten waarvoor de basis nog te fragiel is, terwijl de coronapandemie en haar gevolgen nog steeds de volledige aandacht van de regering opeisen. Ze heeft steeds gedaan wat moest, maar er is een 'gedeelde wil' nodig om te slagen, luidt het.

