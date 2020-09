Tijdens een gesprek met CD&V-voorzitter Joachim Coens zijn preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) erin geslaagd de plooien met de Vlaamse christendemocraten glad te strijken. Dat wordt bevestigd in de omgeving van Lachaert en Rousseau. 'De inhoudelijke gesprekken gaan verder', luidt het.

Nadat de liberalen, socialisten, groenen en CD&V vorige vrijdag beslist hadden dat ze samen een regering zullen proberen vormen, verraste CD&V-voorzitter Coens maandagochtend met zijn boodschap dat 'het project onder druk staat'. 'We hebben vorige week duidelijke afspraken gemaakt over een aantal thema's die we op een bepaalde manier willen opgelost zien en ik heb niet de indruk dat dat voorlopig zo is. Ik ben wat dit betreft bijzonder ontstemd', zei hij voor aanvang van het CD&V-partijbureau.

Maandagmiddag zat Coens samen met preformateurs Lachaert en Rousseau. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarover hij eerder op de dag misnoegd was, maar de plooien zijn in ieder geval gladgestreken, zegt een bron uit de entourage van Lachaert en Rousseau. 'De inhoudelijke gesprekken gaan verder.' Coens' probleem had betrekking op 'een detail in de teksten', een formulering die verschilde naargelang het document. 'Een foutje', luidt het. 'Maar het was alleszins niet nodig om daarover een hele dag een storm in de media te hebben.'

Een CD&V-bron spreekt tegen dat het om een detail ging, of om 'een misverstand', zoals hier en daar werd geopperd. 'De misnoegdheid van de voorzitter was deze ochtend zeker op haar plaats, het ging over voor ons cruciale punten, niet over details.' Tijdens zijn gesprek met de preformateurs heeft Coens nogmaals benadrukt dat 'er rekening moet worden gehouden met onze gevoeligheden, zoals ook was afgesproken. Het gaat voor ons om respect en vertrouwen.' CD&V wacht nu de verdere teksten en gesprekken af.

Na hun vergadering met Coens willen de twee preformateurs opnieuw samenzitten met de voorzitters van alle zeven partijen. Vooraf moeten hun technici - de zogenaamde sherpa's - wel nog vergaderen. Daardoor kan de plenaire vergadering ten vroegste dinsdag plaatsvinden. Maandag komen de zeven niet meer bij elkaar. (Belga)

