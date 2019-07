Het zogenoemde peterprinciple bestaat vijftig jaar, en toch blijven veel bedrijven en werknemers in de promotieval lopen. 'Almaar hogere functies en meer loon: dat is niet noodzakelijk het hoogste goed.'

1969 was niet alleen het jaar van de eerste maanlanding en het Woodstock-festival, maar ook dat van The Peter Principle, een boek van Laurence Peter en Raymond Hull. Het principe kan eenvoudig worden samengevat: 'In een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van onbekwaamheid.' Wie zijn job goed doet, wordt beloond met promotie. Als hij ook in die nieuwe functie goed werk levert, volgt al snel een nieuw opstapje, enzovoort. Tot hij in een functie belandt waarvoor hij eigenlijk niet geschikt is: daar blijft hij hangen tot aan zijn pensioen. Dat wordt in het boek toepasselijk ' Peter's Plateau' genoemd. Het lijkt een grimmige weergave van het bedrijfsleven, maar helaas is het vijftig jaar na datum nog altijd een realiteit.

...