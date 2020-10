Belgische ziekenhuizen schakelen over op fase 2A en operaties worden uitgesteld als dat kan. Het is allemaal nodig om zorgpersoneel vrij te maken. 'Flatten the curve' wordt dringend noodzakelijk, zegt zorgkoepel Zorgnet-Icuro in een reactie.

Op 21 oktober lagen er 3.274 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 525 op intensieve zorg. De predictiemodellen tonen een bijzonder snelle stijging van de curves in de komende weken. 'De curves gaan zo steil omhoog dat snel schakelen nodig is. We moeten nu maatregelen nemen om de te verwachten toevloed van patiënten aan te kunnen', stelt het Vlaams netwerk van 775 erkende zorgorganisaties in een persbericht.

Fase 2A houdt in dat ziekenhuizen 60 pct van hun erkende intensieve bedden vrijhouden voor COVID-patiënten én zes keer dit aantal gewone bedden. De opschaling voorziet bovendien ook het creëren van 15 pct bijkomende bedden intensieve zorg bovenop de erkende. Dit om voldoende buffercapaciteit te voorzien.

Het spreidingsplan blijft van kracht, eerst binnen het eigen netwerk of provincie. Indien dit niet volstaat kan er boven de netwerken of provincies gespreid worden. Samen met de opschaling naar fase 2A komt er een afbouw van alle niet-dringende zorg. Vanzelfsprekend blijven de ziekenhuizen alle dringende zorg opnemen (zoals dringende ingrepen, kankerbehandelingen, dialyse, noodzakelijke revalidatie, ...). De ziekenhuizen probeerden zo lang mogelijk de gewone zorg voor de patiënten te laten doorlopen. 'Dat is nu helaas niet meer mogelijk en ook bijzonder jammer', aldus de koepel.

'Het ziet er nu naar uit dat de druk op de ziekenhuizen hoger zal worden dan in maart-april. De Vlaamse ziekenhuizen vragen expliciet dat er meer algemene maatregelen komen die vermijden dat het gezondheidssysteem wankelt en het vermoeide zorgpersoneel het laat afweten. De slogan uit de eerste golf 'please flatten the curve' moet dringend van onder het stof', besluit gedelegeerd bestuurder Margot Cloet.

