Door een vergeten handtekening liep België 2,5 miljoen vaccins van BioNTech/Pfizer mis.

Midden november kopen de Europese Commissie en de lidstaten samen 200 miljoen vaccins bij het Duits-Amerikaanse BioNTech/Pfizer. België doet mee en heeft volgens de Europese verdeelsleutel recht op ongeveer 5 miljoen dossisen. Een kleine maand later, op 15 december, licht de Commissie een bijkomende aankoopoptie van 100 miljoen vaccins. Xavier De Cuyper, topman van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en verantwoordelijke voor de Belgische vaccinaankopen in de Europese Unie, geeft te kennen dat België opnieuw wil meedoen. Maar het loopt mis. Het FAGG vergeet namelijk om een deelnamedocument van een vereiste handtekening te voorzien. De gevolgen dringen laat door. Te laat. Omstreeks de jaarwisseling loopt de Europese aankoopprocedure af. België kan zich niet meer inschrijven en ziet door de flater 2,5 miljoen dosissen aan haar neus voorbij gaan. Net op het moment dat er twijfel bestaat of het leveringstempo wel zal volstaan, dreigt er door die vergissing een tekort aan vaccins. De kwestie wordt meteen Chefsache en belandt op het bord van eerste minister Alexander De Croo (Open VLD). Die neemt begin januari direct contact op met de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) in de hoop van Duitsland vaccins te kunnen overnemen. Het Duitse weekbladDer Spiegel maakte vorige week reeds gewag dat er werd gesproken over 150.000 dosissen. Spahn staat in eigen land echter danig onder druk en houdt de boot af. Als een geluk bij een ongeluk onderhandelt de Europese Commissie begin januari opnieuw met BioNTech/Pfizer over een nieuwe bestelling van 200 miljoen vaccins, alweer met een aankoopoptie op 100 miljoen extra dosissen. Samen met de afgevaardigde van Polen - ook daar ging iets verkeerd - probeert De Cuyper de misgelopen vaccins te recupereren. Met succes. België kan tijdens die gesprekken 2,5 miljoen extra dosissen bemachtigen bovenop de 5 miljoen waar het volgens de verdeelsleutel recht op heeft. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wordt het verlies na het voorval in december rechtgezet en komt de vaccinplanning niet in gevaar. 'We hebben het probleem opgelost en België zit terug op de Europese trein. Er is geen impact voor ons land op het aantal vaccins, evenmin op de timing van de levering', klinkt het in een reactie aan KnackHet is niet de eerste keer dat het FAGG tijdens de coronacrisis in opspraak komt. Na berichtgeving van Knack en Le Vif opende het parket in juli een onderzoek naar FAGG-kopstuk Hugues Malonne wegens belangenvermenging. We nemen dit mee in de evaluatie van het FAGG', zegt Vandenbroucke.