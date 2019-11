Filosoof Willem Lemmens over euthanasie: 'Er moet een taboe heersen over de dood'

Euthanasie hoort zeker niet verder te worden uitgebreid, en abortus is geen vorm van gezinsplanning. Filosoof Willem Lemmens hekelt de manier waarom we over leven en dood spreken. 'Wat betekent dat precies, voltooid leven?'

Over Gwendolyn Rutten: 'Met emopolitiek worden tegenstanders monddood gemaakt.' © ID Agency

'In Vlaanderen heerst een pensée unique over ethische kwesties, ook in de pers. Een gezonde democratie kan zich dat niet permitteren', zegt Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen). De filosoof en ethicus ergert zich al langer aan de progressieve lichtzinnigheid waarmee in Vlaanderen en België over zaken als abortus en euthanasie wordt gesproken. In het laatste voorstel van Gwendolyn Rutten, voorzitster-in-lopende-zaken van Open VLD, om mensen die een voltooid leven hebben te helpen sterven, ziet hij dan ook absoluut geen heil.

